Ennesima notte insonne per Elettra Lamborghini: "Raga aiutatemi, sono disperata". La cantante in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Voilà sono giorni che chiede di abbassare la musica proveniente da un locale vicino alla sua stanza d'hotel. Stando ad alcune ipotesi, dietro alle notti insonni dell'artista potrebbe esserci il duo formato da Fabrizio Corona e Alessandro Basciano.

L'appello di Elettra Lamborghini

Terminata la prima serata del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini nel cuore della notte si è resa protagonista di uno sfogo sui social in cui ha denunciato la musica a tutto volume proveniente da un locale vicino al suo hotel.

In occasione della seconda serata, la cantante emiliana è salita sul palco dell'Ariston e terminata la performance ha ribadito il suo malessere parlando di "festini bilaterali".

A quanto pare anche nella notte tra mercoledì e giovedì 26 febbraio Lamborghini ha trascorso la notte insonne. "Raga aiutatemi, sono disperata", ha scritto su X la diretta interessata. La cantante ha poi spiegato che probabilmente la musica a tutto volume arriva da Villa Noseda.

Corona e Basciano protagonisti delle notti insonni

Ad oggi, non è possibile risalire a chi sia l'artefice delle feste denunciate da Elettra Lamborghini. Ma in una storia su Instagram, Lamborghini ha scritto "Mi riferiscono che è il Villa Noseda che pompa sta musica a palla" e sul web sono partite diverse ipotesi e pare che ad intrattenere gli ospiti di Villa Noseda siano Fabrizio Corona ed il deejay Alessandro Basciano.

Il locale infatti, ha pubblicato alcune stories in cui sono comparsi i due ma non è dato sapere se la loro presenza sia durata per tutta la notte.

La reazione di alcuni utenti del web

Le lamentele di Elettra Lamborghini sono diventate un tormentane tanto che sembra essere uno degli argomenti più commentati dagli utenti di X.

Uno spettatore ha ironizzato: "Salvate la soldatessa Elettra". Un altro ha aggiunto: "Fai suonare tuo marito almeno insegna a questi giovanotti come si fa musica". Un utente ha consigliato all'artista di partecipare anche lei alla festa. Un fan ha invece affermato: "Questa cosa sta tenendo sveglia anche me, perché sono curiosa di sapere chi è che non ti lascia dormire". "Stai portando avanti il Festival di Sanremo", ha detto un altro utente.