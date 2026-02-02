Vladimir Luxuria, ospite a ‘La volta buona’, ha svelato un dettaglio toccante legato all’abbraccio tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti durante un concerto a Roma. La conduttrice indossava un cappello tigrato e mostrava esitazione nel toglierlo, a causa dei capelli corti e bianchi, conseguenza della chemioterapia. Luxuria l’ha incoraggiata a farlo, rivelando che fino al giorno prima Bonaccorti non era certa della propria presenza al concerto, ma aveva trovato la forza necessaria grazie al cortisone.

Un gesto carico di significato

Il momento più intenso è giunto quando Bonaccorti ha preso il microfono, dichiarando: “Renato mi ha rubato il cuore 50 anni fa e non me l’ha più restituito”.

Un’affermazione che ha suscitato un lungo applauso, simbolo di umanità e affetto condiviso con il pubblico presente.

Un messaggio di sostegno

Luxuria ha concluso il suo intervento con un messaggio affettuoso rivolto alla conduttrice: “Enrica ti voglio un mondo di bene, non mollare”. Un incoraggiamento che sottolinea la solidarietà e la vicinanza in un momento difficile per Bonaccorti.

Al momento non risultano conferme indipendenti di questo retroscena, ma la testimonianza di Luxuria aggiunge un ulteriore livello di profondità a un gesto già carico di emozione.