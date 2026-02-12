Enrica Bonaccorti è intervenuta come ospite a ‘La volta buona’, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove ha parlato apertamente della sua lotta contro il tumore al pancreas. La conduttrice ha raccontato il percorso che l’ha portata a scoprire la malattia e le difficoltà affrontate durante la cura, sottolineando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

‘La volta buona’: il racconto di Enrica Bonaccorti

Durante la sua partecipazione al programma, Bonaccorti ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale, spiegando come la diagnosi sia arrivata in modo inaspettato.

Ha descritto le tappe del suo percorso di cura, evidenziando il ruolo fondamentale dei medici e il sostegno ricevuto dalle persone a lei vicine. La conduttrice ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, invitando chiunque si trovi in situazioni simili a non arrendersi e a rivolgersi tempestivamente agli specialisti.

L’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione

Nel corso dell’intervista, Bonaccorti ha sottolineato quanto sia fondamentale la prevenzione per le malattie oncologiche, in particolare per il tumore al pancreas, spesso difficile da diagnosticare nelle fasi iniziali. Ha ribadito l’importanza di ascoltare i segnali del proprio corpo e di sottoporsi a controlli regolari.

Il suo intervento a ‘La volta buona’ ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare il pubblico su un tema delicato, offrendo la propria testimonianza come esempio di forza e determinazione.

Chi è Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è una nota conduttrice televisiva, autrice e attrice italiana. Nel corso della sua carriera ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui ‘Non è la Rai’ e ‘Pronto, chi gioca?’. È conosciuta anche per il suo impegno nella sensibilizzazione su temi sociali e sanitari.