Evelina Sgarbi è tornata nel salotto di Verissimo per raccontare la complessa situazione che la vede coinvolta con il padre, il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. La giovane ha denunciato una gestione della vicenda che definisce manipolatoria, lamentando l’assenza di cartelle cliniche e criticando l’udienza del 28 ottobre, definita una vera e propria farsa. Ha ribadito con forza che “le foto parlano da sole” e che il padre “non sta bene”, esprimendo una profonda stanchezza per la battaglia legale e mediatica che sta conducendo.

Le accuse di Evelina e la richiesta di chiarezza

Evelina ha contestato fermamente le modalità con cui sono state condotte le perizie, affermando che sono state effettuate “senza cartelle cliniche” e che ogni pretesto è stato utilizzato per distorcere la realtà dei fatti. Ha sottolineato di non essere mai stata contattata direttamente dal padre in questo frangente e ha espresso una crescente frustrazione per la situazione, dichiarando con amarezza: “Mi dà fastidio spiegare l’ovvio”.

Riferendosi in particolare all’udienza del 28 ottobre, Evelina ha raccontato di aver compreso le reali e preoccupanti condizioni del padre solo dopo averlo visto di persona: “Quando l’ho visto ho capito in che condizioni fosse.

Non è lui”. Ha ribadito con convinzione che il suo intervento è dettato da un principio di tutela e responsabilità, e non da motivazioni economiche, come talvolta insinuato.

La posizione di Vittorio Sgarbi

In una precedente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi aveva dichiarato il suo desiderio di essere lasciato in pace, sottolineando di non aver scelto di rendere pubblica la vicenda. Ha preso le distanze dall’esposizione mediatica, affermando con chiarezza: “Io voglio solo essere lasciato in pace, non ho scelto io di spettacolarizzare tutto questo”.

Contesto e sviluppi precedenti

La richiesta di Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre risale a diversi mesi fa.

Tale istanza è motivata dalla ferma convinzione che Vittorio Sgarbi non sia più in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi. In passato, la figlia aveva già denunciato significative difficoltà nel comunicare con lui e aveva espresso dubbi sulla gestione della sua salute da parte dell’entourage familiare più stretto.

Al momento, non risultano conferme indipendenti che possano avvalorare o smentire le affermazioni di Evelina, ma la vicenda continua a rimanere al centro dell’attenzione mediatica, suscitando ampio interesse e dibattito.