In occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Can Yaman ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini nelle veste di co-conduttore. Sul web diversi utenti sono apparsi entusiasti per la performance dell'attore turco: "Sei veramente grande, siamo orgogliosi di te". Diversi invece i commenti per quanto riguarda l'outfit di Yaman, stando al commento di alcuni non sarebbero stati all'altezza.

Can Yaman s'inchina davanti a Kabir Bedi

A gran sorpresa, Carlo Conti ha annunciato a sorpresa la presenza di Kabir Bedi: l'intento del conduttore era quello di far incontrare i due protagonisti di Sandokan visto che entrambi hanno vestito i panni del pirata a distanza di 50 anni.

Durante l'incontro con l'attore indiano, Can Yaman è apparso visibilmente emozionato e dopo averlo abbracciato si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato "el öpmek". In Turchia baciare la mano di una persona più grande e poi portarla sulla fronte indica una forma di rispetto come a dire "Il tuo valore è sopra di me".

Archiviato l'incontro con Kabir Bedi, Yaman ha annunciato i vari artisti in modo impeccabile e si è reso protagonista di alcuni siparietti ironici con Laura Pausini.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi fan di Can Yaman hanno commentato con entusiasmo la prestazione dell'attore turco.

Un utente ha scritto: "Sei veramente bravo, professionale e meriti il successo".

Un altro utente ha aggiunto: "Bel gesto nei confronti di Kabir Bedi e bello il tuo modo di spiegarcelo. Spesso le buone maniere e l' umiltà mancano in tv, complimenti per averle portate sul palco". Un ulteriore utente ha scritto: "Sei veramente grande Can siamo orgogliosi di te". Un fan ha affermato: "Can è stato perfetto, peccato che i look non gli hanno reso giustizia". La stessa conduttrice Rai Andrea Delogu ha ironizzato sull'attore turco: "All in: Can Yaman vestito come al due una amatriciane e cacio e pepe e poi il conto". "Qualcuno dica a Yaman che il petto unto di olio non è affatto sexy, ma anzi fa un po' senso". "Il rispetto che Can Yaman ha per tutti e le tradizioni della sua Turchia che fa conoscere a tutti", ha invece concluso un fan dell'attore turco.