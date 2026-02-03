La fiction con Luisa Ranieri, “La Preside”, trasmessa su Rai1, ha dominato la serata del 2 febbraio, conquistando 4.633.000 spettatori e uno share del 27,3%. Il programma si è imposto nettamente sugli altri, confermando il suo successo in prima serata.

Il confronto con gli altri programmi

Al secondo posto si è piazzato lo show comico “Zelig 30” su Canale5, seguito da 2.623.000 spettatori con uno share del 20,6%. Subito dopo, Italia1 ha trasmesso “Taken – La vendetta”, che ha raccolto 1.014.000 spettatori (5,4%), mentre Rai3 con “Lo Stato delle Cose” ha ottenuto 1.012.000 spettatori e uno share del 6,6%.

Seguono La7 con “La Torre di Babele” (825.000 spettatori, 4,2%), Rete4 con “Quarta Repubblica” (700.000 spettatori, 5,3%), Rai2 con “John Wick 3 – Parabellum” (442.000 spettatori, 2,4%), Tv8 con “4 Hotel” (379.000 spettatori, 2,3%) e Nove con “Alive – I Sopravvissuti delle Ande” (221.000 spettatori, 1,5%).

Access prime time: la sfida tra ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Affari Tuoi’

Nel segmento dell’access prime time, Canale5 con “La Ruota della Fortuna” ha ottenuto 5.367.000 spettatori e uno share del 25,3%, superando Rai1 con “Affari Tuoi”, che ha raccolto 5.261.000 spettatori e il 24,7% di share.

Questi dati confermano la leadership di “La Preside” nella serata del 2 febbraio, con una performance solida che ha distanziato gli altri programmi in palinsesto.