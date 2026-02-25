Fiorello e Fabrizio Biggio, durante una puntata de La Pennicanza in versione Sanremanza, hanno messo in scena una gag satirica con un collegamento fittizio dal Teatro Ariston. L’appuntamento, trasmesso il 25 febbraio 2026 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, ha visto lo showman ironizzare sull’arrivo a Sanremo con «ottocentocinquanta pulmini Fiat», un riferimento scherzoso a mezzi spesso associati alle suore.

Tornato in studio, Fiorello ha commentato una presunta dichiarazione di una signora centocinquantacinquenne: «Quando ha detto ‘eravamo tutti di sinistra’ sono sbiancati tutti!

Poi ha aggiunto ‘ciao ciao fascisti’… e i dirigenti Rai in prima fila hanno risposto!».

La satira politica è proseguita con l’imitazione di un finto Ignazio La Russa. «È una vergogna!… invece oggi chi trovo? Una signora comunista! A quel punto la mia serata è finita, ho chiamato la grafica della Rai e ho fatto cambiare una scritta: da ‘Repubblica’ a ‘Repupplica’. Sì, sono stato io!» ha esclamato l’imitatore.

Il collegamento sanremese si è concluso con una videochiamata a Fedez e Masini, in gara con il brano “Male necessario”. «Per me vincerete voi il Festival», ha sentenziato Fiorello.

Contesto e storia del programma La Pennicanza

La Pennicanza, nota come Sanremanza durante il periodo del Festival di Sanremo, è il programma radiofonico condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio.

In onda dal lunedì al venerdì alle 13:45, la trasmissione trasforma Rai Radio2, RaiPlay e il canale 202 del digitale terrestre in un palcoscenico parallelo all’Ariston. Durante le giornate sanremesi, lo show arricchisce la sua programmazione con elementi satirici e collegamenti ironici, ricreando un’atmosfera festosa con fiori, copricapi a tema e smoking, supportati dai contributi audio-video del maestro Cremonesi.

Questo approccio mediatico e celebrativo, già evidente in altre edizioni legate a Sanremo, si inserisce in una consolidata tradizione comica di Fiorello, che ha fatto della critica politica giocosa e delle imitazioni spregiudicate un tratto distintivo, come dimostrato in precedenti format come Viva Radio 2.

Fiorello, le imitazioni e i precedenti satirici

L’uso frequente della satira politica e delle imitazioni rappresenta un elemento chiave del linguaggio di Fiorello all’interno de La Pennicanza e in altri suoi progetti. In passato, lo showman aveva già ironizzato sulla propria presunta “bipolarità” politica, definendosi «bipartisan» e capace di colpire «a destra e a sinistra, senza guardare in faccia a nessuno!». In quella circostanza, presentò un finto intervento di Ignazio La Russa, concludendo con battute satiriche come «la mia lista di amici include anche i criceti».

Questi episodi confermano una costante nella carriera di Fiorello: la critica politica leggera e la creazione di personaggi fittizi per commentare l’attualità e offrire intrattenimento, specialmente durante eventi di grande richiamo come il Festival di Sanremo.

La gag del 25 febbraio si colloca quindi in uno schema consolidato, che unisce satira politica, teatro radiofonico e il contesto festivaliero, coinvolgendo figure reali e immaginarie, citazioni parodistiche e riferimenti diretti alla kermesse musicale.