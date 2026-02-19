‘Goditi un po’ di più la vita’. ‘Faccio arrabbiare anche comici o pseudo-tali’. Un inatteso botta e risposta tra Andrea Pucci e Fiorello sta animando la vigilia del Festival di Sanremo 2026: infatti lo showman siciliano ha reagito a modo suo al video circolato nelle ultime ore che mostrava la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia ad Andrea Pucci. Il comico milanese nel corso di uno scambio con Valerio Staffelli aveva fatto capire di non aver gradito per nulla la sua imitazione nel programma radiofonico La Pennicanza, che Fiorello conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio 2.

Così, mentre quest’anno latitano le polemiche sui cantanti in gara a Sanremo, a prendersi la scena nelle giornate che precedono l’inizio della kermesse sono i due comici con questi scambi roventi.

La mancata partecipazione di Pucci a Sanremo 2026

Tutto è cominciato quando il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la presenza di Andrea Pucci come conduttore nella serata del festival di giovedì 26 febbraio. Immediatamente sui social sono piovute critiche sulla scelta del comico, già in passato nell’occhio del ciclone per alcune battute giudicate contro le donne, omofobe e in generale poco politicamente corrette. Passati alcuni giorni, Pucci ha fatto sapere di voler rinunciare alla trasferta in Riviera, in seguito alle minacce che avrebbe ricevuto dopo l’annuncio.

Per questa sua presa di posizione, l’attore ha ricevuto la solidarietà di una parte del mondo politico e da esponenti di spicco del governo come la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, che hanno condannato gli attacchi. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto pubblicamente per chiedere al comico di ripensarci. Anche Carlo Conti ha voluto specificare che la scelta di un personaggio controverso come Pucci fosse stata presa in piena autonomia e libertà, considerando il grande successo dei suoi spettacoli teatrali, coronati da un numero record di spettatori.

L’imitazione che ha provocato la reazione di Pucci

Fiorello non poteva di certo perdere l’occasione di trattare il tema durante il suo programma radiofonico: in una delle puntate de “La Pennicanza” ha imitato il collega in un esilarante sketch nel quale parodiava un monologo di Pucci, incentrato sulla suocera razzista.

Le telecamere di “Striscia La Notizia” hanno quindi raggiunto il comico milanese per la consegna del Tapiro d’Oro in seguito alla tempesta mediatica che ha portato alla sua mancata partecipazione a Sanremo. Pucci, interrogato da Valerio Staffelli, ha risposto in modo stizzito su Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione”. Ha poi continuato, rivolgendosi direttamente allo showman siciliano: “Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita, sei il numero uno”.

Pucci non ha digerito la sua imitazione. Fiorello gli risponde in diretta: "Ho fatto incazzare anche i comici, o pseudo-tali, che rosicano. Ma chi c'hai all'ufficio stampa, Petrecca? Non hanno un amico" #laPennicanza pic.twitter.com/bVIsdjYaPu — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 19, 2026

La risposta di Fiorello a Pucci durante ‘La Pennicanza’

“Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l’hanno con me”.

Fiorello ha risposto a modo suo alle parole di Pucci, aprendo la puntata di giovedì 19 febbraio del suo programma ‘La Pennicanza’ con un reggaeton in cui ha preso di mira gli attacchi subiti nelle ultime settimane per le sue battute: ‘Tutti ce l’hanno con me, nessuno mi vuole più bene”, ha ironizzato. In seguito, Fiore ha fatto un chiaro riferimento ad Andrea Pucci pur senza nominarlo: “Se si inc…ano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano”, aggiungendo che riuscire a far arrabbiare un collega meriterebbe una medaglia d’oro. Infine, lo showman ha chiuso la parentesi dedicata a Pucci chiedendosi se questi personaggi abbiano un ufficio stampa: “Hanno come ufficio stampa Petrecca?”, si è domandato, facendo riferimento all’ex direttore di Rai Sport, dimessosi in seguito alla sua disastrosa conduzione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Non hanno un amico che gli dica di far finta in casi come questo”, ha concluso.