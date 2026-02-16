Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, dopo aver minacciato Ender Celebi (Sevval Sam), Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) comprometterà il suo rapporto con il fratello maggiore Kaya (Barış Kılıç), che la rinnegherà dicendole di non voler sapere più niente di lei.

Ender porta avanti l’alleanza con Yildiz, Sahika inscena il finto arresto di Yigit

Dopo non essere riuscita a sposare Halit, Sahika costringerà Ender ad aiutarla a diventare la proprietaria dell’azienda Argun. Per raggiungere il suo obiettivo, Sahika dovrà vedersela anche con Nadir, l’ex vecchio socio di Halit, tornato a Istanbul per vendicarsi.

Il compito di Ender, sarà quello di far nascere una relazione tra il suo ex marito Halit e la sua falsa sorellastra Leyla. Tuttavia, Ender si prenderà gioco di Sahika, portando avanti l’alleanza stretta con Yildiz.

Appena scoprirà il tradimento di Ender, Sahika le farà credere di aver fatto arrestare suo figlio Yigit, con l’accusa di essere stato lui a farla cadere nelle acque del Bosforo mesi prima. Quando scoprirà che il ragazzo non è finito affatto in prigione, Ender svelerà a Kaya che fu aggredita da loro figlio Yigit.

Kaya si impossessa del filmato che incastra suo figlio Yigit

Inoltre, Ender dirà a Kaya che Sahika ha minacciato di denunciare Yigit con il video della sua aggressione, per obbligarla a collaborare con lei.

Dopo essere rimasto sconvolto, Kaya troverà il filmato incriminato in una cassaforte lasciata dalla defunta madre.

Per finire, in preda alla furia, l’avvocato dirà a Sahika di essere deluso del suo comportamento, e di non considerarla più sua sorella.

Riepilogo: Yildiz ha sospettato che Sahika abbia tentato di avvelenarla

Dopo aver annunciato la sua gravidanza al marito Halit, Yildiz ha sospettato che la sua nuova rivale Sahika abbia tentato di avvelenarla. In particolare, il cibo che era destinato a Yildiz è finito nelle mani della cameriera Aysel, che è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, per aver accusato un malore improvviso. A quel punto, mentre Aysel si è ripresa senza conseguenze, Yildiz si è resa conto della pericolosità di Sahika, per essere stata convinta che il suo vero bersaglio fosse lei.