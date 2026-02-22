Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 febbraio alle 14:45, promettono grandi colpi di scena e alleanze inaspettate. Al centro della narrazione ci saranno la difficile situazione di Yildiz, la tensione crescente tra Ender e Sahika, oltre alle vicende di Leyla e Kaya. Ender, ormai convinta della pericolosità di Sahika, metterà in guardia Yildiz e proporrà un’alleanza per smascherare la rivale. Intanto, Leyla dovrà affrontare le proprie insicurezze e un misterioso incontro che rischierà di compromettere il suo rapporto nascente con Kaya.

Halit, sempre più sospettoso, inizierà a dubitare delle persone che lo circondano, mentre il racconto di Ender sul proprio passato agiterà profondamente la famiglia, soprattutto Erim.

Ender e Yildiz, una nuova alleanza contro Sahika

Le trame della settimana vedono Ender pronta a tutto pur di smascherare le macchinazioni di Sahika. Dopo aver subito l’ennesima intimidazione, Ender capisce che l’unica strada è quella della collaborazione con Yildiz. Le due donne, un tempo avversarie, si trovano ora costrette a fidarsi l’una dell’altra per un obiettivo comune: impedire a Sahika di manipolare Halit, convincendolo che il bambino di Yildiz non sia suo. Sahika, infatti, non esita a minacciare Sabri per spingerlo a non testimoniare in favore di Ender, mettendo così in pericolo la sua reputazione e la sua posizione nella villa.

L’alleanza tra Ender e Yildiz promette scintille e potrebbe cambiare profondamente gli equilibri familiari, soprattutto ora che Halit diventa sempre più diffidente nei confronti di chi lo circonda.

Halit sospetta di Kaya, mentre Leyla si avvicina a lui

Nel corso degli episodi, Halit si troverà a dover fare i conti con nuovi dubbi: dopo aver parlato con l’avvocato Metin, inizierà a sospettare che anche Kaya possa avere un ruolo oscuro nella vicenda della gara d’appalto. Questi sospetti rischiano di creare nuove tensioni in famiglia, proprio quando Yildiz gli comunica la necessità di un parto cesareo, aumentando il peso emotivo sulle sue spalle. Parallelamente, Leyla continua a essere protagonista di un percorso personale fatto di esitazioni e piccole bugie: dopo aver finto di non essere riuscita a entrare in facoltà, accetta l’invito di Kaya a una cena di lavoro e, successivamente, a una festa.

Tuttavia, un incontro inaspettato la turba profondamente, al punto da costringerla a fuggire via senza avvertire nessuno. Nei giorni seguenti, Leyla troverà il coraggio di scusarsi con Kaya, cercando di ricucire il loro rapporto con una spiegazione poco convincente.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nell’episodio andato in onda sabato 21 febbraio, la tensione era alle stelle: Halit, ormai esasperato, aveva deciso di cacciare Yildiz dalla villa, convinto che la sua presenza fosse diventata insostenibile. In questo clima di ostilità, Ender ha scelto di rischiare ancora di più, pianificando una nuova strategia per difendersi dalle accuse e riconquistare la fiducia di chi la circonda. Nel frattempo, Zehra, seguendo un consiglio di Yildiz, si è impegnata nella raccolta fondi necessaria per il suo libro, dimostrando determinazione e spirito d’iniziativa. Yigit, invece, ha iniziato a nutrire dubbi sulla reale memoria di Ender riguardo all’incidente, ponendo le basi per nuove tensioni e possibili rivelazioni nelle prossime puntate.