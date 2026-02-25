Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit trasmessi tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Yigit vorrà che i suoi genitori diventano marito e moglie se non vogliono perdere il rapporto con lui. Ender e Kaya saranno costretti ad eseguire la richiesta quando loro figlio proverà a scappare.

Yigit vuole che i suoi genitori si sposano

Yigit darà un ordine preciso ai suoi genitori quando diventerà a tutti gli effetti loro figlio. Il giovane pretenderà che Ender e Kaya diventano marito e moglie se non vogliono perderlo per sempre.

L'avvocato e la donna prenderanno tempo per valutare la questione ma Yigit farà perdere per le proprie tracce per farli capire le sue intenzioni. Ender e Kaya ritroveranno il loro figlio a casa di Akin qualche ora dopo. La coppia non avrà altra scelta se non quella di sposarsi. Leyla non se la sentirà di portare avanti la relazione con l'avvocato e per questo deciderà di abbandonare lo studio. Anche Sahika non apparirà felice delle nozze dopo essere tornata in città su ordine di Halit per infastidire Nadir.

Ender e Kaya costretti a sposarsi

Gli spoiler della dizi turca svelano che Sahika farà sapere ad Erim che Ender sta per sposare Kaya su richiesta di Yigit. Il ragazzo chiederà una spiegazione alla coppia, che riusciranno a calmarlo.

Il giorno successivo a tale avvenimento, Ender e Kaya si recheranno a casa dove alla presenza di Yigit e Caner diventeranno marito e moglie. Yigit accetterà di lavorare due giorni a settimana a stretto contatto con la madre. Le nozze rappresenteranno un arma a doppio taglio per Ender. Sahika troverà il modo per far passare la sua cognata dalla sua parte obbligandola a tradire Nadir.

Sahika ha temuto di essere smascherata da Ender in seguito al suo ritorno

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine febbraio su Canale 5, Ender è riapparsa, accusando Sahika di aver cercato di ucciderla gettandola nelle acque del Bosforo dopo un colpo alla testa. La donna e Yildiz hanno cercato di scoprire se la darklady avesse drogato Erim.

Le due hanno provato a fare un prelievo di sangue al giovane che è stato interrotto dall'improvviso arrivo di Halit. Quest'ultimo furioso ha cacciato Yildiz dalla tenuta ma una volta uscita dal cancellato è caduta, riportando alcune contusioni. La donna è stata prontamente soccorsa e riaccompagnata all'interno della villa dove Halit l'ha invitata a rimanere per ristabilirsi. Allo stesso tempo, l'imprenditore ha invitato Ender a raccontare la sua storia alla famiglia. Il racconto ha scosso Emir e preoccupato Sahika, che ha temuto di essere smascherata.