Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Ender Celebi organizzerà una vendetta ai danni di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) grazie alla complicità di Caner. La donna farà in modo che la sorella di Zeynep e Zehra vengano arrestate dopo essere state sorprese dalla polizia in un casinò.

Ender organizza una vendetta ai danni di Yildiz

Nadir inviterà Yigit a passare una serata al casinò. L'imprenditore nasconderà al giovane di essere il proprietario di quel locale dove i dipendenti inizieranno a trattarlo come un qualunque cliente.

Il ragazzo capirà subito di essere caduto in una trappola e per questo non giocherà più del dovuto. Il mattino dopo, Yigit informerà sua madre della questione, avvisandola del doppio gioco di Nadir. Ender, a questo punto, si vendicherà di Yildiz, rea di averla incolpata del furto di una fotografia compromettente di Nadir ritrovata da Halit. La donna si avvarrà dell'aiuto di Caner per iniziare la sua vendetta. Ender farà in modo che la sorella di Zeynep venga invitata nel locale di Nadir in compagnia di Zehra.

La sorella di Zeynep e Zehra finiscono dietro alle sbarre

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz capirà subito di essere stata ingannata visto che non ci saranno aste benefiche nel locale.

Nonostante questo, la sorella di Zeynep deciderà di fare una partita alla roulette russa con Zehra. Nel frattempo, la polizia farà irruzione nel casinò per accompagnare tutti in cella. Yildiz e la scrittrice finiranno dietro alle sbarre a causa di Ender. Halit farà di tutto pur di tirare fuori le due donne dalla scomoda posizione.

Allo stesso tempo, Ender stringerà un'alleanza ancora più forte con Sahika, che la costringerà ad aiutarla nella sua doppia vendetta nei confronti di Halit e Nadir.

Zehra ha deciso di affrontare Akin, Leyla ha incontrato Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà febbraio sui teleschermi di Canale 5, Yildiz ha giurato vendetta ai danni di Sahika e Halit per averla confinata agli ambienti della servitù.

La darklady, invece, ha ordinato a Yigit di conquistare il cuore di Lila e poi ha spinto Zehra a pubblicare il suo manoscritto presso una casa editrice che inizialmente l'aveva rifiutato. La figlia di Halit ha trovato un altro editore, deciso a pubblicare il suo libro. Zehra ha annunciato la novità al padre, che non l'ha presa bene credendo che sia stata raggirata. La donna ha quindi deciso di affrontare Akin in una telefonata ad alta tensione.

Intanto, Leyla ha incontrato Kaya all'interno di un negozio. La donna ha chiesto a Caner di aiutarla a trovare un lavoro.