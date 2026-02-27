Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Erim scoprirà che Halit vuole mandare Lila in America poiché contrario alla storia d'amore con Yigit. Il giovane deciderà d'intervenire nella situazione, affrontando a muso duro il padre.

Halit contro la storia d'amore di Erim

Erim presenterà Melisa al padre come sua nuova fidanzata. Halit non prenderà bene la nuova relazione, ritenendo la donna troppo grande per suo figlio. L'imprenditore intimidirà ad Erim di lasciare immediatamente Melisa nonostante abbia scoperto che ci sono soltanto cinque anni di differenza tra di loro.

L'uomo minaccerà il ragazzo di spedirlo a Londra come aveva già fatto in passato. La minaccia farà storcere il naso ad Erim dopo aver notato che il padre non è più capace di ragionare ma soltanto imporre le sue idee.

Erim impedisce al padre di spedire Lila in America

Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Halit scoprirà che Lila ha ripreso la frequentazione con l'ex marito Yigit. Anche in questo caso, l'uomo minaccerà sua figlia di spedirla in America dove vive da tempo la madre Zerrin. Lila confiderà ad Erim di dover partire per gli Stati Uniti il giorno dopo. Il giovane andrà su tutte le furie promettendo alla sorella di fare qualcosa per impedire la sua partenza. Erim, a questo punto, avvertirà suo padre di aver troncato la storia d'amore con Melisa per poi cercare di convincerlo a lasciare in pace Yigit e Lila.

Il giovane avvertirà Halit che lui e sua sorella sono ormai grandi e possono prendere le decisioni in totale autonomia. L'imprenditore ricorderà ad Erim che Yigit non è solo il suo fratellastro ma pure il figlio dei suoi due nemici più grandi.

Durante l'incontro, Halit dirà di non aver intenzione di lasciare che i suoi eredi rovinano la famiglia. L'uomo confiderà a Erim di essere deluso dal suo comportamento sempre più simile ad Ender. Nonostante questo, l'imprenditore cambierà idea su Lila, comunicandole di aver annullato il viaggio per l'America anche se la punizione sarà ancora più fastidiosa.

Leyla ha ripreso gli studi universitari

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Ender ha fatto ritorno ad Istanbul, interrompendo la festa per la pubblicazione del nuovo libro di Zehra.

In questa circostanza, la donna ha accusato Sahika di aver provato ad ucciderla quando l'ha gettata nelle acque gelide del Bosforo. Halit ed Erim sono rimasti spiazzati dalla confessione di Ender.

Infine Leyla ha deciso di riprendere gli studi universitari. Kaya ha accompagnato la donna all'università mentre Ender ha provato a parlare con Erim ma è stata fermata da Yigit.