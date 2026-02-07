Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika organizza un piano per vendicarsi di Ender dopo aver capito che sta facendo il doppio gioco con lei. La darklady farà in modo che alcuni finti agenti della polizia arrestino suo nipote Yigit per spaventare Celebi.

Sahika ricatta Ender

Sahika ricatterà Ender per sottrarre l'azienda ad Halit e Nadir. Per fare ciò, la darklady informerà la donna di essere a conoscenza che fu Yigit ad attaccarla e spingerla nelle acque del Bosforo. Ender, a questo punto, rivelerà al figlio tutto quanto ma non potrà ribellarsi quando scoprirà che Sahika è in possesso di alcune foto in grado di dimostrare la colpevolezza di Yigit.

La donna accetterà le imposizioni della darklady come quella di rovinare la relazione tra Yildiz e Halit, spingendo lui tra le braccia di Leyla. Sahika dovrà però fare i conti con il doppio gioco con Ender, che stringerà un accordo con Yildiz pur non raccontandole che la loro nemica comune vuole che Halit la tradisca.

I poliziotti arrestano Yigit

Le anticipazioni rivelano che la sorella di Zeynep cercherà di dimostrare ad Halit che l'incontro con Nadir in un bar era stato organizzato da lui. Il piano di Yildiz non avrà esito sperato poiché le telecamere dimostreranno che lei aveva premeditato tutto quanto. Nel filmato si vedrà Emir salire sulla macchinata di Caner lasciando la donna da sola con Nadir.

Nel frattempo, i poliziotti si recheranno a casa di Sahika dove arresteranno Yigit con l'accusa di omicidio. Ender terrorizzata crederà che la cognata abbia denunciato il figlio per la sua aggressione. Una volta arrivata in commissariato, la donna scoprirà che gli agenti erano solo degli impostori. Un piano ideato da Sahika per far paura a Ender dopo aver capito che sta facendo il doppio gioco. Yigit verrà rilasciato e potrà ritornare a casa in tutta fretta. Ender parlerà a Kaya del grande ricatto di Sahika, implorandolo di fare finta di niente finché non avrà trovato un modo per contrastarla.

Halit ha iniziato una storia d'amore con Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Ender è caduta nelle acque del Bosforo in seguito ad un'aggressione.

La donna è stata dichiarata morta mentre Yildiz ha fatto perdere le proprie tracce dopo la scoperta di attendere un bambino. Il pubblico ha assistito ad un salto temporale di otto mesi. Halit ha iniziato una storia d'amore con Sahika mentre Emir è caduto in depressione in seguito alla presunta perdita di sua madre. In realtà, Ender è ancora viva e ha bussato alla porta di Yildiz, decisa a chiederle un'alleanza.