Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Halit scoprirà che il bambino partorito da Yildiz era stato scambiato alla nascita grazie ad una rivelazione del dottore dell'ospedale. L'imprenditore riuscirà a riportare Halitcan alla madre dopo averlo rintracciato a Dubai, in procinto di partire per l'Australia.

Sahika scambia il bambino partorito di Yildiz con un altro

Sahika corromperà un'infermiera per scambiare il bambino partorito da Yildiz con un altro, in procinto di partire per l'Australia con la sua nuova famiglia.

Allo stesso tempo, Halit chiederà il divorzio alla moglie, appena scoprirà che il risultato del test del dna è negativo.

Leyla e Caner, nel frattempo, faranno presente a Yildiz che il bambino potrebbe essere stato scambiato con un altro al momento del parto. La sorella di Zeynep, a questo punto, sottoporrà il neonato a un altro test del dna che confermerà l'amara verità. Yildiz chiederà aiuto a Ender per cercare di rintracciare il vero Halitcan. Celebi minaccerà di far chiudere l'ospedale pur di avere i nomi delle famiglie che hanno partorito un figlio maschio lo stesso giorno della Yilmaz.

Halit riporta Halitcan ad Yildiz

Le anticipazioni rivelano che i primi due neonati ritrovati non risulteranno essere compatibili con quello di Yildiz.

Ender, a questo punto, si recherà dai nonni della terza coppia, scoprendo che sono partiti per l'Australia. Sahika, nel frattempo, apprenderà di essere stata smascherata dalla sorella di Caner, intenzionata a denunciarla dalla polizia.

Qualche tempo dopo, Halit busserà alla porta di Yildiz con la coppia insieme al vero Halitcan. L'imprenditore racconterà a sua moglie di aver scoperto dello scambio in culla grazie al direttore dell'ospedale impaurito dalle minacce di Ender. Il pubblico scoprirà che Halit aveva raggiunto i due coniugi a Dubai mentre stavano per imbarcarsi per l'Oceania col falso figlio. L'imprenditore non crederà che sia stata Sahika a corrompere l'infermiera come invece penserà Yildiz.

L'uomo chiederà alla moglie di tornare a vivere a villa Argun insieme ad Halitcan. La donna acconsentirà alla richiesta di Halit anche se chiederà che Sahika venga allontanata.

Yigit ha ricevuto i complimenti da tutti

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Yigit riceverà i complimenti di tutti quanti per aver recuperato il libro dal computer di Zehra. Qualcuno infatti aveva manomesso il dispositivo elettronico per cercare di eliminare il manoscritto della giovane. Yildiz ha sospettato che dietro tutto ciò ci fosse lo zampino di Sahika.