Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 9 al 14 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Zehra diventerà scrittrice dopo la pubblicazione del suo primo romanzo. Sahika, invece, tramerà alle spalle di Yildiz grazie all'aiuto di Erim.

Sahika manipola Erim contro Yildiz

Sahika cercherà di estromettere Yildiz, sfruttando la sensibilità di Halit verso il desiderio di avere un erede. La darklady chiederà ad Erim di convincere suo padre a relegare la sorella di Zeynep agli alloggi destinati ai domestici. Allo stesso tempo, Yildiz ricorderà che è stata Ender a convincerla a tornare in famiglia.

La donna delusa dal comportamento di Halit mediterà un'atroce vendetta.

Intanto il libro scritto da Zehra verrà cancellato da un attacco hacker. Yigit riuscirà a ripristinare il lavoro della ragazza, guadagnandosi la stima di tutti quanti. Sahika, a questo punto, spingerà il ragazzo a conquistare il cuore di Lila per poi promettere a Zehra di pubblicare il suo libro. Quest'ultima troverà un editore che si offrirà di stampare il manoscritto in cambio di molto denaro. Zehra accetterà anche se Halit l'avvertirà che potrebbe essere caduta in una truffa. La donna scoprirà poco dopo che le copie del suo romanzo sono andate in stampa. Zehra avvertirà così la famiglia che tirerà un sospiro di sollievo.

Leyla conosce Kaya

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Leyla chiederà di lavorare come commessa in una boutique dove farà la conoscenza di Kaya. Caner deciderà di raccomandare la giovane all'avvocato.

Infine ci saranno sempre più dissidi famigliari e incomprensioni che mineranno l'armonia di tutti i personaggi.

Ender è caduta nelle acque del Bosforo dopo essere rimasta vittima di un'aggressione

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Ender ha incontrato Philip, il figlio del defunto marito di Sahika. La donna spaventata è corsa da Halit per raccontargli cosa aveva appena saputo sulla darklady. Ender ha poi provato a ricontattare Philip, che è scomparso nel nulla.

La donna ha cercato di smascherare Sahika, organizzando una trappola ma non ha avuto esito sperato. Celebi ha ricevuto una visita inaspettata mentre stava osservando il mare. La donna è finita nelle acque del Bosforo dopo essere stata aggredita brutalmente alle spalle.

Zehra, invece, ha confidato a Lila di essere innamorata di Caner mentre Yildiz ha scoperto di essere in attesa di un bambino. Sahika ha accusato la donna di essere la responsabile della scomparsa di Ender. La sorella di Zeynep ha preferito darsi alla fuga prima di rivelare la verità.