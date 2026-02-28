Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Lila si vendicherà di Yigit quando la lascerà dopo la prima notte di nozze. La figlia di Halit deciderà di ripagarlo con la stessa moneta dopo avergli fatto credere che era riuscito a riconquistarla.

Halit ordina a Lila di divorziare da Yigit

Dopo essere diventati marito e moglie, Yigit e Lila trascorreranno la prima notte di nozze. La mattina dopo, il giovane lascerà la moglie, dicendole che non gli è piaciuto fare l'amore con lei.

I due parteciperanno la sera stessa a una cena. In questa circostanza, Sahika rivelerà che Yigit non è altro che il figlio segreto di Ender e Kaya e marito di Lila. Halit furioso inviterà la darklady ad andarsene per poi chiedere alla figlia di divorziare dal marito. Lila deciderà di firmare le carte per la separazione, sorprendendo Yigit che apparirà veramente innamorato di lei.

Lila fa l'amore con Yigit per poi lasciarlo

Le anticipazioni della serie tv rivelano che il figlio di Ender cercherà di riconquistare il cuore di Lila. Il piano avrà esito positivo poiché i due finiranno nuovamente a letto insieme. In questa circostanza, la donna ammetterà di aver fatto l'amore con lui solo per vendicarsi in quanto ha intenzione di continuare con le pratiche del divorzio.

La figlia di Halit deciderà di ripagare Yigit con la solita moneta quando l'aveva lasciata dopo la prima notte di nozze. La storyline tra i due giovani terrà alta l'attenzione del pubblico grazie ai molteplici colpi di scena.

Yildiz ha scoperto di doversi sottoporre ad un parto cesareo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Sabri ha fatto il suo arrivo alla tenuta per dare la sua deposizione in merito all'incidente di Ender. Il pescatore non ha confermato la versione della donna che è rimasta senza appigli. Il pubblico ha scoperto che dietro al volta faccia di Sabri si è nascosta la mano di Sahika che l'ha minacciato di far del male alla madre.

Yildiz, intanto, si è avvicinata sempre di più al parto ma qualcuno ha tramato nell'ombra per tirarle un colpo basso. La donna ha scoperto di doversi sottoporre ad un parto cesareo perché il bambino non si è girato. Ender ha messo in guardia la sorella di Zeynep sulle macchinazioni di Sahika. Quest'ultima è certa che Halit non sia il padre del bambino che attende Yildiz. La darklady ha studiato un piano per fermare la donna.

Infine Halit ha parlato con l'avvocato Metin sulla gara d'appalto ed ha iniziato a guardare Kaya con sospetto. L'imprenditore ha nutrito sempre più dubbi sull'onestà dell'uomo.