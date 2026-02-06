Le anticipazioni di Forbidden fruit (titolo originale Yasak Elma) relative alle puntate in onda dal 9 al 14 febbraio vedranno al centro delle trame lo scontro tra Sahika e Yildiz, con quest'ultima che verrà isolata dal resto della famiglia e costretta a vivere negli alloggi della servitù , in attesa del parto. Nel frattempo Zehra sarà disperata temendo di aver perso il libro appena scritto a causa di un hackeraggio del suo pc .

Yildiz isolata e costretta a vivere negli alloggi della servitù

Il ritorno di Yildiz a Istanbul avrà sorpreso tutti, soprattutto Halit e Sahika ormai decisi a sposarsi quanto prima.

I piani della macchiavellica Sahika potrebbero andare in fumo visto che Yildiz è incinta e che il bambino è di Halit. Quest'ultimo, ancora sconvolto dalla ricomparsa della moglie dopo otto mesi di assenza, dubiterà di essere il padre del bambino e dirà a Yildiz che farà effettuare un test del Dna non appena la creatura nascerà. Sahika, pur di allontanare Yildiz dalla famiglia, manipolerà Erim affinché convinca Halit a relegare Yildiz negli alloggi della servitù. La sorella di Zeynep si sentirà umiliata trovandosi a vivere con i domestici e comincerà a pensare a come vendicarsi sia di Sahika che di Halit.

Zehra rischia di perdere il suo libro a causa di un hacker: trame al 14/02

Zehra scoprirà che il suo computer è stato hackerato e che il libro che ha scritto è andato perduto.

In preda alla disperazione, cercherà in modo per cercare di recuperare il manoscritto e chiederà aiuto a Yigit, il quale riuscirà a ripristinare il file compromesso. Successivamente, Zehra riuscirà a trovare un editore pronto a pubblicare il libro, anche se Halit si mostrerà scettico al riguardo. Entrerà in scena nel nuovo personaggio, Leyla, che si presenterà da Caner sostenendo di essere sua sorella, avendo in comune lo stesso padre.

Continua il successo di Forbidden fruit

Forbidden fruit sta riscuotendo molto successo tra il pubblico di Canale 5 con una media di ascolti giornalieri intorno ai 2,4 milioni di utenti e uno share del 20%. Dati che potrebbero crescere ulteriormente ora che la soap Tv è entrata nella terza stagione, che si preannuncia ancor più ricca di colpi di scena rispetto alle precedenti.