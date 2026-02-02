Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 14 febbraio svelano che Sahika continuerà a tessere la sua tela per allontanare definitivamente Yildiz dal resto della sua famiglia, spingendola a vivere negli alloggi destinati ai domestici.

Yigit recupera il manoscritto di Zehra

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 alle 14.10 circa e sabato 14 febbraio alle 14.30 circa iniziano con l'intricato piano di Sahika che spingerà Yidiz sempre più lontana dal resto della sua famiglia facendola sentire isolata.

La moglie di Halit riuscirà a far trasferire Yildiz negli alloggi dedicati ai domestici. Dal canto suo Yildiz, sentendosi umiliata per via della sua nuova residenza, pianificherà di vendicarsi il prima possibile di Sahika e di Halit.

Intanto, il computer di Zehra verrà manomesso e il suo libro verrà cancellato. Sarà Yigit, sorprendendo tutti, a recuperare il testo per intero, conquistando di fatto il rispetto non solo di Zehra ma anche di tutto il resto della famiglia.

Ender, creduta morta da tutti, fa il suo ritorno

Sahika, però, per conquistare maggiore poter, tesserà un piano anche contro la figliastra e, fingendo di occuparsi della pubblicazione del suo libro, di fatto spingerà la giovane a concludere un accordo molto rischioso con un editore di dubbia fama.

Infine, un colpo di scena sconvolgerà presto tutti gli equilibri dei protagonisti di Forbidden Fruit. Ender, che da tempo era considerata morta, tornerà improvvisamente nelle vite di tutti più agguerrita che mai e soprattutto pronta a riprendersi il suo posto e farla pagare a chi le ha fatto del male.

Riassunto delle puntate precedenti di Forbidden Fruit

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, dopo aver divorziato da Yildiz, Halit ha deciso di sposare Sahika. Yildiz però ha scoperto di essere incinta. E proprio durante la festa di fidanzamento la giovane ha fermato la proposta di nozze davanti agli invitati per annunciare la sua gravidanza. Al contempo, Yildiz ha scoperto che Ender è scomparsa, convincendosi che la donna abbia perso la vita.