Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dal 16 al 21 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Aysel verrà ricoverata d'urgenza in ospedale. Sahika, invece, continuerà a manipolare Erim, somministrandogli delle sostanze stupefacenti.

Aysel ricoverata d'urgenza in ospedale

Sahika andrà su tutte le furie con Zehra quando parteciperà ad una festa organizzata da Yildiz. La sorella di Lila proverà a difendersi, sostenendo di essere dalla sua parte.

Aysel, invece, verrà ricoverata d'urgenza in ospedale ed Yildiz crederà che sia colpa di Sahika. Le condizioni della governante miglioreranno prima del previsto.

Intanto a villa Argun verrà organizzato un evento in occasione dell'uscita del romanzo di Zehra. L'atmosfera cambierà colore quando giungerà Ender insieme alla polizia. . Quest'ultima accuserà Sahika di aver cercato di ucciderla quando è caduta nelle acque gelide del Bosforo.

Yildiz sospetta che Sahika stia somministrando sostanze stupefacenti al figlio di Halit

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Akin chiederà a Zehra ulteriori soldi per la distruzione del manoscritto. Yildiz, a questo punto, suggerirà alla giovane un modo per ottenerli senza coinvolgere Halit. La sorella di Zeynep inoltre sospetterà che Yigit e Sahika stiano somministrando delle sostanze stupefacenti ad Erim.

I sospetti della donna si riveleranno fondati poiché la darklady continuerà a manipolare il figlio di Halit.

Ender chiederà ad Yildiz di prelevare un campione di sangue ad Erim per verificare se ha usato sostanze stupefacenti. Il piano andrà in fumo quando Sahika rientrerà in casa prima del previsto. Halit arrabbiato minaccerà di cacciare Yildiz dalla villa, spingendo Ender a compiere un passo azzardato.

Caner, invece, chiederà scusa a Kaya per avergli tenuto nascosto che Ender era ancora viva. Allo stesso tempo, Yigit inizierà a mostrare dei dubbi sul fatto che sua madre possa ricordare qualche dettaglio dell'incidente.

Yildiz ha comunicato ad Halit di attendere un bambino

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Yildiz ha comunicato ad Halit di attendere un bambino e lui ha iniziato a comportarsi meglio nei suoi confronti.

Sahika preoccupata di perdere l'imprenditore ha convinto Erim a spedire Yildiz negli alloggi riservati alla servitù.

Intanto Zehra ha avuto una brutta sorpresa quando ha scoperto di aver perso tutto il libro che aveva scritto con grandi sacrifici. Yigit è riuscito a recuperare il file dal portatile con grande gioia della ragazza. Il giovane si è cosi guadagnato la stima di tutti quanti.