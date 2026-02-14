Continua, come da consuetudine, l'appuntamento settimanale con la soap opera turca di grande successo, "Forbidden Fruit". Molte novità bollono in pentola nel solito orario in cui vanno in onda le puntate dal lunedì al venerdì alle 14:10, mentre il sabato si parte alle 14:30. I protagonisti vivranno momenti di gioia misti ad attimi di tensione: il motivo è legato all'evento riguardante i festeggiamenti relativi alla carriera di Zehra . La donna, infatti, organizzerà una festa per presentare il proprio libro ma la bellezza della serata verrà interrotta dall'imminente arrivo della polizia.

Le forze dell'ordine saranno accompagnate da Ender la quale muoverà delle pesanti accuse nei confronti di Sahika considerandola l'artefice di un tentativo di omicidio ai suoi danni. Allo stesso tempo gli scontri non tarderanno ad aumentare poiché ci sarà un pesante diverbio tra Sahika e Zehra.

Un nuovo scontro tra Sahika e Zehra accusata ingiustamente

La scrittrice Zehra verrà accusata da Sahika di aver preso parte alla festa di Yldiz e tale atteggiamento sarà ritenuto privo di dovute giustificazioni. I problemi non finiranno per i protagonisti della serie televisiva turca che sta spopolando in Italia. Le scaramucce saranno all'ordine del giorno ma nuove sorprese potranno cambiare il loro destino.

Infatti le difficoltà non saranno dovute solo a divergenze familiari ma anche ad improvvisi sbalzi economici che porteranno a una crisi finanziaria. Questo evento cambierà la vita di Zehra la quale dovrà fronteggiare degli ostacoli inaspettati che metteranno a dura prova il suo stesso lavoro letterario.

Yildiz pronto a dare un aiuto decisivo a Zehra contenta del nuovo libro

L'autrice di libri, infatti, riceverà delle minacce da Akin il quale avanzerà nuove richieste economiche per fare in modo che il suo libro venga ulteriormente pubblicato. Zehra, però, avrà paura della reazione di Hait il quale potrebbe non approvare questo colpo di scena; per fortuna riceverà un aiuto fondamentale per il proprio destino. Zehra riceverà il sostegno di Yildiz il quale troverà un modo per recuperare il compenso fondiario e inizierà a tenere sotto controllo dei possibili rivali della scrittrice.