Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio alle 14:15, promettono una settimana densa di colpi di scena e tensioni familiari. Sahika si mostra sempre più spietata e mette a punto un piano per eliminare Yildiz, sfruttando la debolezza di Halit per la possibilità di un figlio maschio. Nel frattempo, Zehra si ritrova vittima di una truffa editoriale che rischia di mandare all’aria i suoi sogni di pubblicazione. Sullo sfondo, Ender torna inaspettatamente in scena, decisa a riprendersi il suo posto nella famiglia Argun.

La settimana sarà caratterizzata da manipolazioni, vendette e nuove alleanze che scuoteranno ogni equilibrio.

Sahika isola Yildiz e trama nell’ombra, mentre Yildiz prepara la sua vendetta

Sahika non si ferma davanti a nulla pur di raggiungere i suoi obiettivi e, con grande astuzia, sfrutta la sensibilità di Halit verso l’idea di avere un erede maschio. Manipola Erim, convincendolo a chiedere che Yildiz venga trasferita negli alloggi destinati ai domestici, isolandola dal resto della famiglia e gettandola nella solitudine. Questo duro colpo porta Yildiz a meditare vendetta: la donna, ferita e umiliata, comincia a elaborare un piano per colpire sia Halit che Sahika e riprendersi il suo posto nel cuore della casa.

Nel frattempo, Sahika continua a muovere le fila: spinge Yigit a sedurre Lila e illude Zehra sulla pubblicazione del suo libro, dimostrando di considerare tutti intorno a sé semplici pedine sullo scacchiere della sua ambizione.

Zehra tra sogni infranti, truffe e la ricerca di riscatto

Per Zehra, la settimana si trasforma presto in un incubo: dopo che il suo computer viene violato e il manoscritto del suo libro cancellato, Yigit si rivela fondamentale riuscendo a recuperare il file e guadagnandosi così la riconoscenza generale. Ma le sue speranze vengono subito messe a dura prova quando, convinta da Sahika, si affida a una casa editrice che le chiede un consistente anticipo per la stampa del libro.

Solo dopo aver raccontato l’accaduto alla famiglia, Zehra scopre di essere stata probabilmente truffata. La situazione si fa ancora più ingarbugliata quando si scontra con Akin, accusandolo di averla ingannata, per poi scoprire con sollievo che le copie del libro sono realmente in stampa. Tuttavia, la notizia del lieto fine non basta a rasserenare gli animi: Halit, irritato dalle reazioni emotive di Zehra, alimenta nuove incomprensioni e tensioni in famiglia.

Ender torna, Leyla e Caner si alleano: nuovi equilibri in famiglia

Proprio quando la situazione sembra ormai compromessa, Ender rientra in scena: Yildiz ricorda che è stata proprio lei a spingerla a tornare nella villa, segno che la donna è pronta a recuperare il suo ruolo nella famiglia Argun.

Intanto, Leyla intreccia nuovi rapporti: dopo aver incontrato Kaya in una boutique, cerca il fratello Caner per chiedergli aiuto nella ricerca di un lavoro. Inizialmente riluttante, Caner finisce per accettare e promette di parlare con Kaya in suo favore. Le alleanze si moltiplicano, i giochi di potere si fanno sempre più intricati e nessuno può dirsi davvero al sicuro dalle macchinazioni di Sahika.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Durante la festa di compleanno di Sahika, Halit ha lasciato tutti senza parole chiedendole pubblicamente di sposarlo. Ma proprio quando il momento sembrava perfetto, Yildiz ha fatto irruzione annunciando di essere incinta, una rivelazione che ha sconvolto completamente l’atmosfera della serata. L’annuncio a sorpresa di Yildiz ha rimesso tutto in discussione, lasciando la famiglia e gli invitati in preda allo stupore e alla confusione, e aprendo nuovi scenari di conflitto nella villa Argun.