Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Erim inizierà una relazione d'amore con una donna più grande di lui di cinque anni. La novità non sarà presa bene da Halit ed Ender, i quali chiederanno al figlio di lasciare Melisa.

Halit scopre che Erim si è fidanzato con una donna più grande

Tutto inizierà quando Yildiz (Eda Ece) deciderà di fare due chiacchiere con Erim durante una giornata a villa Argun. La donna capirà che il giovane sta messaggiando con qualcuno e per questo lo incoraggerà a confidarsi con lei come se fosse sua sorella.

Erim confiderà a Yildiz di stare frequentando Melisa. La sorella di Zeynep suggerirà al ragazzo di parlare con Halit per fare le presentazioni ufficiali. Ma l'evento andrà per il verso sbagliato quando il signor Argun noterà che la ragazza è più grande del figlio di circa 10 anni. Halit ordinerà a suo figlio di lasciare Melisa, minacciandolo di rispedirlo a Londra in caso contrario. L'imprenditore sequestrerà il cellulare ad Erim per poi mettersi in contatto con Ender.

Ender cerca di convincere il figlio a trovare una donna più giovane

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Ender apparirà contraria alla nuova frequentazione del figlio anche se deciderà di ascoltare i motivi che l'hanno spinto a vedersi con una donna più grande della sua età.

Erim preciserà che Melisa a soltanto cinque anni più di lui e non dieci come crede Halit. Ender convincerà suo figlio a cercare una ragazza più giovane visto che col tempo le differenze d'età potrebbero rappresentare un problema.

Ender ha accusato Sahika di averla spinta in mare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio sui trleschermi di Canale 5, Ender si è presentata durante la festa per la pubblicazione del libro di Zehra. La polizia ha fatto irruzione alla villa, lasciando sconvolto Erim e Sahika. In questa circostanza, Ender (Sevval Sam) ha accusato la darklady di averla spinta in mare pur sapendo che era stato Yigit. Intanto Akin ha chiesto altri soldi a Zehra.

Yigit, a questo punto, ha consigliato alla ragazza uno stratagemma senza coinvolgere Halit.

Yildiz, nel frattempo, ha sospettato che Sahika avesse somministrato qualcosa ad Erim per tenerlo sotto controllo. La donna ha informato Caner (Baris Aytac) ed Ender, la quale ha deciso di organizzare un piano per scoprire tutta la verità. Allo stesso tempo, Caner si è scusato con Kaya per avergli nascosto che sua sorella era ancora viva.

Infine Sahika ha continuato a manipolare Erim per tenerlo lontano dalla madre, appena tornata ad Istanbul.