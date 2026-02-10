A causa di un complotto di Şahika, il bambino appena partorito da Yildiz verrà scambiato con un altro neonato e in questo modo il test di paternità effettuato da Halit risulterà essere negativo. È ciò che succederà nelle puntate di Forbidden fruit in onda a breve su Canale 5 dove si vedrà Yildiz accusata ingiustamente da Halit di aver mentito sulla paternità.

Sahika fa scambiare il figlio di Yildiz con un altro neonato

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che per Yildiz giungerà il momento del parto. Sahika avrà timore che il nascituro possa riportare Yildiz in famiglia e, per allontanarla una volta per tutte da Halit, la sorella di Kaya escogiterà un subdolo piano.

La donna corromperà un'infermiera affinché scambi Il bambino appena nato con un altro neonato, figlio di una coppia in procinto di partire per l'Australia. In questo modo Sahika si assicurerà che il vero figlio di Yildiz e Halit sia il più lontano possibile da loro.

Il bambino non risulta figlio di Halit: lui accusa Yildiz di aver mentito

All'oscuro dello scambio dei neonati, Halit farà effettuare il test del Dna sul bambino e dal quale risulterà che lui non è il padre. Sarà un duro colpo soprattutto per Yildiz, sicura che il figlio appena partorito, e che è stato chiamato Halitcan, sia del marito. Halit non perderà tempo e accuserà Yildiz di avergli mentito sulla paternità e per la donna si aprirà un capitolo molto difficile, visto che verrà isolata.

Argun senior sarà talmente furioso che le annuncerà di voler divorziare da lei entro una settimana. La sorella di Zeynep sarà convinta che ci sia stato un errore oppure che dietro a tutto ci sia lo zampino di Sahika. Yildiz farà eseguire un altro test del Dna, che però darà nuovamente esito negativo, mentre lei e il bambino, una volta dimessi dall'ospedale, verranno ospitati a casa di Emir.

Continua il successo di Forbidden fruit

La soap Tv con Yildiz e Ender, giunta alla terza stagione, continua a macinare ascolti e ogni pomeriggio è seguita da una media di 2,4 milioni di telespettatori per uno share intorno al 20%. Dati che fanno di questa dizi una delle serie tv più viste del palinsesto di Canale 5