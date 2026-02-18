Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit andate in onda da lunedì 23 a sabato 28 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Sahika minaccerà Sabri per impedirle di raccontare la verità sull'incidente avvenuto ad Ender. Quest'ultima, invece, stringerà un'alleanza con Yildiz Yilmaz (Eda Ece).

Sahika minaccia Sabri

Yildiz deciderà di lasciare la tenuta. Una volta fuori il cancello, la donna cadrà rovinosamente a terra per evitare di essere investita da un'automobile. Halit presterà immediatamente soccorso alla moglie per poi convincerla a rientrare in casa per riprendersi dallo spavento.

Intanto Caner e Kaya informeranno Leyla che può riprendere gli studi universitari interrotti.

Alla tenuta, la famiglia attenderà con ansia l'arrivo di Sabri, il pescatore che aveva salvato la vita ad Ender quando era caduta nelle acque del Bosforo dopo essere stata colpita alla testa da Yigit. L'uomo darà una versione distorta su quanto accaduto ad Emir e Halit. Il pubblico scoprirà che Sahika ha minacciato Sabri, costringendolo a mantenere la bocca cucita.

Ender e Yildiz stringono un'alleanza contro Sahika

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Halit avrà dei sospetti su Kaya quando parlerà con Metin su una gara d'appalto. L'uomo sarà poi informato da Yildiz che dovrà sottoporsi ad un taglio cesareo.

Ender apparirà sempre più diffidente e per questo avvertirà Yildiz di non fidarsi di Sahika. La donna sospetterà che la darklady stia facendo credere ad Halit di non essere il padre del bambino che attende la sorella di Zeynep. Quest'ultima ed Ender uniranno così le forze per contrastare Sahika.

Ender ha interrotto la festa per il lancio del primo romanzo di Zehra

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Zehra ha appreso che il suo romanzo è stato pubblicato dalla casa editrice. La notizia ha mandato al settimo cielo la ragazza a differenza di suo padre Halit, che è apparso più insofferente. Sahika, invece, ha messo in azione un nuovo diabolico piano per sbarazzarsi di Yildiz, appena tornata ad Istanbul.

La donna ha avvelenato il pasto della sorella di Zeynep, che è stato ingerito da Aysel. Quest'ultima è finita in ospedale dov'è stata salvata grazie ad una lavanda gastrica. Allo stesso tempo, Yildiz ha capito che la pietanza avvelenata era destinata a lei.

Nel frattempo, Zehra ha deciso di organizzare una festa alla tenuta per celebrare l'uscita del suo primo romanzo. La donna e tutti gli invitati sono andati incontro ad un'inaspettata sorpresa quando hanno assistito al ritorno di Ender. In questa circostanza, la donna ha accusato Sahika di aver tentato di ucciderla.