Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 2 a sabato 7 marzo su Canale 5 rivelano che Sahika organizzerà un diabolico piano ai danni di Yildiz. La darklady scambierà il bambino della donna con uno di una coppia per allontanarla da Halit.

Sibel è gelosa di Kaya

Caner, Ender e Yildiz uniranno le forze per incastrare Sahika. La sorella di Zeynep farà finta di essere entrata in travaglio, credendo che la darklady proverà a manipolare il test del Dna del bambino. Sahika si accorgerà di essere pedinata e per questo farà credere ad Halit che i tre stanno cercando di corrompere un tecnico di laboratorio.

L'imprenditore perderà la ragione con Yildiz, che riuscirà a riportarlo alla calma facendo leva sul suo desiderio di diventare padre.

Sibel, invece, sarà molto gelosa quando scoprirà che Kaya ha riaccompagnato Leyla a casa. La donna informerà l'avvocato che la sua amica ha un fidanzato. Zehra, intanto, apprenderà che il suo libro è un grande successo mentre Yildiz entrerà in ospedale per dare alla luce il suo primo bambino. In questa circostanza, tutti rimarranno sorpresi quando il test del Dna rivelerà che il neonato non è figlio di Halit. Ender inizierà a fare alcune indagini usando la complicità di una domestica.

Sahika ha scambiato il figlio di Yildiz con uno di una coppia

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz chiederà ad Aysel di procurarle un campione biologico di Halit per rifare l'esame.

Sahika sorprenderà la governante mentre porta via una spazzola per i capelli dell'imprenditore. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che la darklady ha scambiato il bambino di Yildiz con un altro di una coppia in procinto di lasciare la Turchia. La sorella di Zeynep ignara di tutto effettuerà un nuovo esame di paternità che avrà esito negativo.

Lila, nel frattempo, avrà un brutto litigio con Halit, che le impedirà di andare ad una festa. Sahika interverrà nella situazione, suggerendo all'uomo di permettere ad Yigit di accompagnare la ragazza.

Ender ha accusato Sahika di averla spinta nelle acque del Bosforo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono state trasmesse a fine febbraio su Canale 5, Ender ha fatto ritorno a Istanbul, sconvolgendo Halit ed Emir.

La donna ha accusato Sahika di averla fatta cadere nelle acque gelide del Bosforo. Le parole hanno colpito Halit, il quale ha chiesto all'ex moglie di raccontargli la verità. Ender ha rivelato all'imprenditore che la darklady l'ha raggiunta nella sua proprietà dove l'ha spinta nelle acque al termine di uno scontro. Yigit ha capito che la madre ha raccontato una bugia visto che l'aveva aggredita lui ma non ne ha capito il motivo.