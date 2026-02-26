Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sahika organizzerà un piano per far sentire in colpa Kaya, reo di aver chiuso i rapporti con lei per le sue malefatte. La donna deciderà di manipolare suo nipote Yigit per ottenere il perdono del fratello.

Sahika organizza un piano per far sentire in colpa Kaya

Kaya prenderà le distanze da Sahika quando troverà nella cassetta di sicurezza la chiavetta usb col video dell'aggressione subita da Ender per mano di Yigit. Il legale disgustato che la sorella abbia ricattato la moglie e il figlio, deciderà di chiudere i rapporti con lei.

Sahika, a questo punto, organizzerà un piano per farla pagare cara ad Ender e per far sentire in colpa Kaya in modo da farla tornare a casa. La darklady fingendo di essere ubriaca importunerà alcuni ragazzi dopo essersi recata in un locale che era solito frequentare Yigit con gli amici. Quest'ultimo apparirà in ansia per sua zia nonostante tutto il male ricevuto da lei. Il mattino seguente, Yigit informerà Kaya di quanto visto.

Sahika manipola Yigit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kaya suggerirà a suo figlio di recarsi a trovare Sahika in albergo. La donna fingerà di aver passato una notte con un massaggiatore dopo essersi ubriacata. Yigit inizierà a provare pena per sua zia quando sosterrà di voler sposare lo sconosciuto.

Il ragazzo informerà nuovamente Kaya delle condizioni in cui ha trovato Sahika. Il legale, a questo punto, prenderà in mano la situazione, obbligando la sorella a far ritorno a casa per vedere se davvero ha iniziato a bere più del dovuto. La darklady infastidirà non poco Ender che verrà informata di tutto quanto.

Sabri ha negato di aver soccorso Ender nelle acque gelide del Bosforo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine febbraio in prima visione in Italia, Caner ha deciso di dare una mano a Leyla a proseguire il suo percorso di studi interrotto a causa dei suoi problemi economici. Kaya ha aiutato Caner a dare un'altra chance alla donna. Leyla non è apparsa entusiasta per poi cambiare idea, spinta da Sibel a recarsi all'università a chiarire la sua posizione.

Kaya si è proposto di accompagnare personalmente la ragazza ma lui ha dovuto lasciarla all'ingresso e tornare a lavoro a causa di un imprevisto. Leyla ha tirato un sospiro di sollievo.

Alla villa di Halit Argun, intanto, la famiglia ha atteso con ansia l'arrivo di Sabri per dimostrare l'innocenza di Ender. Il pescatore ha negato di aver soccorso la donna quando era caduta nelle acque gelide del Bosforo a causa di un'aggressione da parte di Yigit.