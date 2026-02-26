Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Lila e Yigit decideranno di dare una nuova possibilità alla loro storia d'amore dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra. La novità arriverà ad Halit Argun, il quale furioso informerà sua figlia di aver deciso di spedirla in America.

Lila e Yigit danno una seconda chance alla loro storia d'amore

Lila e Yigit porranno fine alla loro storia d'amore su ordine di Halit anche se dimostreranno di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra.

La giovane sarà molto gelosa quando scoprirà che il suo ex marito ha stretto uno certo legame con una compagna di università. La sorella di Zehra prenderà così parte ad una festa organizzata da Ender per stare insieme ad Yigit ed Erim. In questa circostanza, Lila e l'ex marito daranno una seconda chance al loro rapporto dopo aver chiarito le loro divergenze. La coppia vorrà capire come va tra di loro senza un vincolo matrimoniale di mezzo.

Halit vuole spedire la figlia in America

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yigit sarà preoccupato dopo la decisione di Kaya di prendere le difese di Nadir da Halit. Il giovane incoraggerà Lila a parlare della loro storia con l'imprenditore prima che scopra tutto da solo.

Ma la ragazza non ascolterà la richiesta dell'amato, preferendo contare sulla vicinanza di Yildiz e Zehra. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Halit sorprenderà Yigit e Lila a vedere un film in casa sua. L'imprenditore caccerà il ragazzo, informandolo di non volere avere in casa il figlio dei suoi nemici. L'uomo se la prenderà poi con Lila, alla quale dirà di essere profondamente amareggiato dal suo comportamento. Il giorno seguente, il signor Argun comunicherà a Lila di aver deciso di spedirla in America dove vive da tempo sua madre Zerrin.

Leyla ha accettato di passare una serata insieme a Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Leyla ha deciso di riprendere gli studi universitari dopo aver accettato un consiglio da parte di Sibel.

Kaya si è offerto di accompagnare la donna al plesso universitario se non fosse accaduto un imprevisto. Il legale è dovuto tornare indietro dopo il ricevimento di una strana telefonata. Leyla ha notato Kaya alla fermata dell'autobus. La donna ha ammesso di non essere potuta entrare a scuola in quanto sprovvista di tesserino. Il legale ha approfittato di questo momento per invitarla a passare una serata con lui. Leyla ha accettato l'invito con un'iniziale ritrosia.

Il piano di Sahika, invece, ha rischiato di vacillare poiché Halit non crede che Yildiz abbia tentato di avvelenare Erim.