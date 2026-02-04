Nei nuovi episodi della soap Forbidden Fruit trasmessa su Canale 5, Lila Argun (Buçe Buse Kahraman) metterà fine al suo matrimonio con Yigit Ekinci (Barış Kılıç) per volere del padre Halit Argun (Talat Bulut).

Halit scopre che sua figlia Lila ha sposato Yigit in segreto

Nella terza stagione, Sahika costringerà Yigit a sposare Lila, promettendogli di svelargli l’identità del suo vero padre. Il giorno successivo al suo matrimonio, Yigit spiazzerà Lila lasciandola. A quel punto, Sahika approfitterà di una festa, per svelare a tutti che Yigit è figlio di Ender e di suo fratello Kaya.

Inoltre, la donna farà infuriare il fidanzato Halit, quando annuncerà che Yigit ha sposato Lila in segreto.

Dopo essersi trasferito a casa del genitore ritrovato, Yigit tenterà di farsi perdonare da Lila, la quale verrà obbligata dal padre Halit a divorziare in fretta.

Sahika chiede aiuto a Ender, Lila gelosa di Yigit

Successivamente, Lila si vendicherà di Yigit, dicendogli di voler mettere fine alla loro unione, dopo essersi lasciata andare di nuovo alla passione con lui. La reazione del ragazzo sarà durissima: costringerà i suoi genitori Ender e Kaya a sposarsi, minacciando di andarsene da Istanbul. Dopo aver sposato l’ex, Ender farà i conti con Sahika, che le chiederà di aiutarla a prendere il controllo dell’azienda di Halit.

Sahika minaccerà di svelare che è stato Yigit a gettare Ender nelle acque del Bosforo. Per non far venire alla luce la verità sull’aggressione della madre, Yigit concederà il divorzio a Lila in tribunale. Dopo la separazione, quest’ultima dimostrerà di non aver affatto smesso di amare Yigit, appena lo vedrà sempre più vicino a una collega universitaria.

Riepilogo: Yigit si è vendicato della sua vera madre Ender

Di recente, nella parte finale della seconda stagione, Yigit ha stretto un’alleanza con Sahika contro Ender, per averlo abbandonato alla nascita per rifarsi un’altra vita. Ben presto, il ragazzo si è recato da Ender per confessarle di essere suo figlio, ma è stato cacciato in malo modo. A quel punto, Yigit si è vendicato, spingendo la sua vera madre, mentre si trovava sulla terrazza ad ammirare il Bosforo.