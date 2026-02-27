Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimane su Canale 5 raccontano che Zerrin tornerà in Turchia su richiesta di Halit. La donna riabbraccerà sua figlia Lila, che scoprirà essersi fidanzata con Yigit, il primogenito di Ender e Kaya.

Halit decide di non spedire Lila in America

Halit apprenderà che Lila e Yigit hanno dato una seconda chance alla loro storia d'amore. L'imprenditore non prenderà bene tale novità, non volendo che la giovane si imparenti col figlio di Ender e Kaya. L'uomo furibondo comunicherà a Lila di voler spedirla in America da sua madre Zerrin.

Halit cambierà presto idea grazie all'intervento di Erim, che lo accuserà di non star permettendo a lui e sua sorella di vivere bene la loro età. L'uomo informerà comunicherà Yildiz, che intende darle una punizione che non le piacerà. Le parole spaventeranno moltissimo la sorella di Erim, che inizierà a pentirsi di non essere andata in America.

Lila riabbraccia Zerrin

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Zerrin farà ritorno in Turchia, trovando ospitalità a casa di Halit. La donna sarà all'oscuro che sua figlia stia insieme a Yigit dopo un breve divorzio da lui. Lila abbraccerà calorosamente la madre anche se le terrà nascosta la sua storia d'amore. La sorella di Erim temerà che Zerrin possa accusare un problema cardiaco dopo aver scoperto la verità su Yigit.

Yildiz, a questo punto, interverrà nella situazione, suggerirà a Lila di organizzare un pranzo per presentare Yigit a Zerrin. Il piano avrà il risultato sperato anche grazie all'aiuto di Ender, che presente al pasto racconterà il suo legame col ragazzo. Dopo un iniziale turbamento, la sorella di Alihan prometterà a sua figlia di aiutarla affinché Halit accetti la sua relazione con Yigit.

Kaya ha incontrato Leyla ad una fermata degli autobus

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio in prima visione su Canale 5, Leyla ha inventato una scusa per non andare all'università ma Kaya si è offerto di accompagnarla. La giovane è stata lasciata a piedi quando l'uomo è dovuto tornare alla base per un problema sorto in ufficio.

Kaya ha incontrato Leyla alla fermata degli autobus. La ragazza ha rivelato di non essere entrata in facoltà in quanto sprovvista di tesserino di riconoscimento. Kaya ha invitato Leyla a cenare con lui. La ragazza restia inizialmente ha terminato per accettare.

Intanto alla villa, invece, tutti hanno atteso con ansia l'arrivo di Sabri per dimostrare l'innocenza di Ender. L'uomo ha negato tutto durante un interrogatorio. Il pubblico ha scoperto che il pescatore era stato comprato da Sahika a dire il falso.