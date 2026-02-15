Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sahika deciderà di rivelare la vera identità di Yigit nel corso di una festa a villa Argun. La darklady annuncerà a tutti gli invitati che il ragazzo è il figlio segreto di Ender e Kaya.

Sahika svela che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya durante una festa

Yigit soffrirà dopo aver deciso di porre fine alla storia d'amore con Lila su ordine di Sahika. Il giovane dimostrerà di nutrire dei veri sentimenti per la figlia di Halit. Il figlio di Ender comunque non avrà altra scelta poiché la darklady gli prometterà di svelargli il nome di suo padre biologico.

Nel frattempo, Sahika deciderà di rivelare a tutti che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya nel corso di un evento organizzato alla tenuta. La donna inoltre racconterà che il giovane ha contratto matrimonio con Lila. Le parole faranno arrabbiare Halit, che manderà via tutti gli inviati dalla villa compresa Sahika, rea di non averlo avvisato della novità

Halit chiede a Lila di lasciare Yigit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kaya raggiungerà Yigit, rimasto sconvolto da quanto rivelato da Sahika. L'avvocato preciserà al figlio che non conoscenza della sua esistenza fino a quel momento. L'uomo pregherà il giovane di restare a casa sua almeno per la notte.

Nel frattempo, Halit chiederà a Lila di porre fine alle nozze con Yigit.

La giovane accetterà la richiesta del padre sebbene a malincuore.

Yildiz ha sospettato che Erim sia stato drogato da Sahika e Yigit

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà febbraio su Canale 5, Yildiz Yilmaz ha pianificato la sua vendetta dopo essere stata confinata nelle stanze della servitù dopo essere tornata ad Istanbul e aver annunciato di essere in attesa di un figlio da Halit. Zehra, invece, ha versato dei soldi in anticipo per la pubblicazione del suo manoscritto. Halit ha avvisato sua figlia che potrebbe essere caduta nelle mani di un truffatore. La donna ha affrontato l'editore, scoprendo una bella novità: le copie del libro sono state effettivamente stampate.

Intanto il comportamento di Erim ha fatto nascere dei sospetti ad Yildiz, la quale ha sospettato che Sahika e Yigit gli stiano somministrando una sostanza tossica per averlo in pugno. Ender e Caner hanno quindi deciso di scoprire la verità sul ragazzo. La donna ha incaricato Yildiz di prelevare un campione di sangue al figlio per poter verificare se si trova sotto l'effetto della droga ma un contrattempo ha mandato a monte il suo piano. Sahika e Halit sono rincasati in anticipo ed hanno scoperto tutto quanto.