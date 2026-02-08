Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sahika organizzerà un piano diabolico ai danni di Yildiz. La donna scambierà il figlio della donna con il bambino di un'altra coppia in partenza per l'estero

Sahika prova ad avvelenare Yildiz

Yildiz rincaserà otto mesi dopo la sua scomparsa. La donna interromperà la festa di fidanzamento tra Halit e Sahika, annunciando di essere in attesa di un bambino. L'imprenditore scoprirà che presto diventerà padre per la quarta volta. Sahika non avrà nessuna intenzione di darsi per vinta e per questo prenderà dimora alla villa dove convincerà Erim depresso e sotto sostanze a strangolare Yildiz.

Non contenta, la darklady deciderà di provare ad avvelenare la sorella di Zeynep con delle pietanze che però non avranno il risultato sperato. Il pasto di Yildiz verrà consumato da Aysel che finirà in ospedale dove verrà sottoposta a una lavanda gastrica.

Sahika scambia il figlio di Yildiz con un altro dopo la nascita

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz convinta da Ender deciderà di prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Sahika, intanto, farà credere ad Halit che il bambino che attende la rivale potrebbe non essere suo. L'uomo inizierà a nutrire dei sospetti, che lo porteranno a eseguire un test del dna al momento della nascita del piccolo Halitcan.

I medici sottoporranno Yildiz a un parto cesareo programmato che verrà anticipato su consiglio di Ender.

Il test del dna darà esito negativo e così Halit scoprirà che il bambino non è suo. Yildiz crederà che ci sia sotto lo zampino di Sahika e per questo eseguirà un nuovo esame di paternità in un altro laboratorio che darà lo stesso esito. Il pubblico scoprirà che la darklady non solo aveva falsificato i risultati del test ma aveva scambiato Halitcan con un bambino di un'altra coppia in partenza per l'estero.

Ender è stata dichiarata morta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Yigit si è recato da Ender per un confronto definitivo ma lei l'ha cacciato via con freddezza, concentrata sola a smascherare Sahika. Un individuo incappucciato ha sorpreso Ender alle spalle e l'ha spinta giù dal bancone, facendola cadere nelle acque del Bosforo.

La notizia ha sconvolto tutti in particolare Yildiz, giù distrutta dalla decisione di Halit d'interrompere il loro matrimonio. La donna ha deciso di lasciare Istanbul dopo la scoperta di attendere un bambino. Il pubblico ha assistito ad un salto temporale di otto mesi. Ender è stata ufficialmente dichiarata morta mentre Halit ha voltato pagina con una nuova compagna.