Nella terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Sahika sarà sempre più spietata. Per raggiungere i suoi obiettivi, la donna farà credere al nipote Yigit di essere stato arrestato, con l'accusa di aver aggredito la madre Ender .

Sahika vuole impossessarsi dell’azienda di Halit, Ender si allea con Yildiz

Prossimamente, Sahika ricatterà Ender per impossessarsi dell’azienda di Halit. Sahika farà sapere a Ender che è stato suo figlio Yigit a gettarla nelle acque del Bosforo mesi prima. Ender prenderà le difese di suo figlio pur sapendo che è colpevole, ma si vedrà costretta a cedere al ricatto di Sahika, quando scoprirà che possiede delle foto per accusare Yigit.

A quel punto, Sahika chiederà aiuto a Ender, anche per far entrare nuovamente in crisi Halit e Yildiz.

Mentre Nadir, l’ex vecchio socio di Halit, comincerà a corteggiare Yildiz per vendicarsi, Sahika vorrà far cadere Argun tra le braccia della nuova segretaria Leyla. In seguito, Ender si alleerà con Yildiz contro Sahika, senza però dirle che la loro nemica in comune vuole separarla di nuovo da Halit.

Ender teme che Sahika abbia denunciato suo figlio Yigit

Ben presto, Sahika si renderà conto che Ender le ha voltato le spalle, appena Yildiz la accuserà di aver premeditato un incontro tra Halit e Nadir. Poco dopo, Yigit verrà portato via dai dei finti poliziotti con l’accusa di omicidio, così Ender temerà che il figlio sia stato denunciato da Sahika.

Ender e Kaya apprenderanno che loro figlio non è stato affatto arrestato, poiché coloro che l’hanno ammanettato in realtà erano degli uomini assoldati da Sahika. Appena Yigit tornerà a casa, Ender farà sapere a Kaya di essere minacciata da sua sorella Sahika, ma gli chiederà di far finta di non sapere nulla.

Riepilogo: Halit ha annunciato di voler sposare Sahika

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, convinto della morte della moglie Yildiz, per essere scomparsa nel nulla, Halit ha annunciato di voler sposare Sahika, quando hanno ufficializzato il loro fidanzamento. A proposito di quest’ultima, sotto la sua costante influenza, suo nipote Yigit ha cominciato a somministrare delle gocce a Erim di nascosto.