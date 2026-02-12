Giorgia ha rivelato di essere rimasta interdetta per il bacio di Paolo Bonolis, ricevuto sul palco della prima puntata di Taratata. In una nuova intervista ha, inoltre, dichiarato che Emanuel Lo non sia geloso.

Giorgia interdetta al bacio a Taratata

Lunedì scorso 9 febbraio, la prima puntata di Taratata ha sorpreso molti telespettatori, in particolare per il bacio stampo che Paolo Bonolis ha rubato a Giorgia, accorsa sul palco come ospite musicale. Incalzata sull'accaduto con il conduttore, chiamata da Fiorello a La Pennicanza, Giorgia ha così fatto sapere che non si sarebbe aspettata il bacio di Bonolis: “Sono rimasta interdetta…Non me l’aspettavo…”.

Non é tutto. Perché, poi, in risposta a chi tra gli utenti nel web scommetterebbero che il bacio fosse recitato e quindi organizzato ai fini di audience, la cantante ha sconfessato lo scetticismo generale confermando che il gesto con il conduttore non era stato concordato. E ha chiarito la sua posizione in merito ai pettegolezzi circolanti nel web, sull'accaduto in TV: "Sapevo che c’era il momento dell’invito al pubblico di baciarsi però non avevo capito che dovevamo dare l’esempio noi…”

Giorgia e la verità sulla dolce metà, Emanuele Lo

Nei momenti successivi al bacio di Paolo Bonolis, Giorgia ha pensato alla reazione che potesse avere Emanuel Lo, il compagno di vita che l'ha resa madre. Nell'intervista concessa a Fiorello lei non ha fatto mistero che lui non sia geloso, per poi ammettere che al contrario di lui lei avrebbe reagito male.

Al di là del gossip sul suo conto, l'artista sta vivendo un inizio di 2026 particolarmente attivo sul fronte musicale dopo il successo dello scorso anno: il Nuovo Singolo é in rotazione radiofonica. Si tratta del nuovo brano "Corpi Celesti", estratto dal suo dodicesimo album di inediti.

Per ciò che concerne il Tour "G-Summer 2026" sono state annunciate le date estive del tour che toccherà diverse piazze storiche, tra cui:

Palmanova (Piazza Grande).

Catania (Villa Bellini).

Roccella Jonica (Roccella Summer Festival).