In queste ore sul web si è diffusa una notizia che ha sorpreso tutti i fan di Amici: Giulia Stabile è nel corpo di ballo di Rosalia, e da metà marzo girerà il mondo esibendosi per uno dei suoi idoli dell'adolescenza. Visto quest'impegno così importante, la ballerina non dovrebbe essere tra i professionisti che accompagneranno gli allievi del talent nelle coreografie del serale.

Importante novità professionale per Giulia

Da un paio di anni a questa parte Giulia si è un po' allontanata da Amici, nel senso che si è dedicata anche ad altri progetti fuori dall'Italia.

Oggi, 6 febbraio, sui social si è diffusa una notizia che conferma quanto la giovane voglia crescere e fare esperienza anche fuori dagli studi del programma del quale è stata prima allieva e poi professionista.

La 23enne figura nella lista dei ballerini che da metà marzo si esibiranno sul palco del Lux Tour, l'imponente show che Rosalia porterà in giro per il mondo e che farà tappa anche a Milano.

L'ex vincitrice del talent dovrebbe essere l'unica italiana nel corpo di ballo della star di origini spagnole, nonché il suo idolo da quando era un'adolescente.

Los bailarines que acompañarán a Rosalía durante el tour de LUX.



Repite Jal Joshua de MOTOMAMI, se une la italiana Giulia Stabile… No están todos, pero son todos los que están. pic.twitter.com/di08Vs4mIO — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) February 5, 2026

La gioia dei fan per Giulia

Il tour mondiale di Rosalia inizierà il 16 marzo, quindi tra meno di due settimane Giulia inizierà a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: collaborare con l'artista che ha sempre stimato.

"Come sono orgogliosa di lei", "Dal palco di Amici a ballerina di Rosalia, fantastica", "Sono troppo felice per lei", "Da fan a sua ballerina, questo sì che è pazzesco", "Ma ci rendiamo conto?", "Finalmente si è decisa a puntare sul suo talento uscendo da quello studio dove si è richiusa per anni", "Brava cucciola, prenditi tutto", "Mi metto a piangere se ripenso che ad Amici ballava sulle sue canzoni dicendo che era il suo idolo", si legge su X in queste ore.

Quando inizia il serale di Amici

Salvo colpi di scena, quest'anno Giulia non sarà nel corpo di ballo del serale di Amici: il tour mondiale di Rosalia, infatti, inizia proprio nello stesso periodo in cui parte il prime time del talent, quindi i due impegni sembrerebbero inconciliabili.

Da metà marzo, dunque, la ballerina girerà il mondo e guarderà da lontano quello che accadrà negli studi del programma che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo.