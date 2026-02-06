In queste ore sul web si è diffusa una notizia che ha sorpreso tutti i fan di Amici: Giulia Stabile è nel corpo di ballo di Rosalia, e da metà marzo girerà il mondo esibendosi per uno dei suoi idoli dell'adolescenza. Visto quest'impegno così importante, la ballerina non dovrebbe essere tra i professionisti che accompagneranno gli allievi del talent nelle coreografie del serale.

Importante novità professionale per Giulia

Da un paio di anni a questa parte Giulia si è un po' allontanata da Amici, nel senso che si è dedicata anche ad altri progetti fuori dall'Italia.

Oggi, 6 febbraio, sui social si è diffusa una notizia che conferma quanto la giovane voglia crescere e fare esperienza anche fuori dagli studi del programma del quale è stata prima allieva e poi professionista.

La 23enne figura nella lista dei ballerini che da metà marzo si esibiranno sul palco del Lux Tour, l'imponente show che Rosalia porterà in giro per il mondo e che farà tappa anche a Milano.

L'ex vincitrice del talent dovrebbe essere l'unica italiana nel corpo di ballo della star di origini spagnole, nonché il suo idolo da quando era un'adolescente.

La gioia dei fan per Giulia

Il tour mondiale di Rosalia inizierà il 16 marzo, quindi tra meno di due settimane Giulia inizierà a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: collaborare con l'artista che ha sempre stimato.

"Come sono orgogliosa di lei", "Dal palco di Amici a ballerina di Rosalia, fantastica", "Sono troppo felice per lei", "Da fan a sua ballerina, questo sì che è pazzesco", "Ma ci rendiamo conto?", "Finalmente si è decisa a puntare sul suo talento uscendo da quello studio dove si è richiusa per anni", "Brava cucciola, prenditi tutto", "Mi metto a piangere se ripenso che ad Amici ballava sulle sue canzoni dicendo che era il suo idolo", si legge su X in queste ore.

Quando inizia il serale di Amici

Salvo colpi di scena, quest'anno Giulia non sarà nel corpo di ballo del serale di Amici: il tour mondiale di Rosalia, infatti, inizia proprio nello stesso periodo in cui parte il prime time del talent, quindi i due impegni sembrerebbero inconciliabili.

Da metà marzo, dunque, la ballerina girerà il mondo e guarderà da lontano quello che accadrà negli studi del programma che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo.
