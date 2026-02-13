Sugli schermi di Rai 1 è pronta a tornare Sabrina Ferilli nei panni di Gloria - Il ritorno. Le anticipazioni legate al sequel della fiction, vedono l'ex diva Gloria Grandi lasciare la custodia cautelare per iniziare a svolgere i lavori socialmente utili al Tufello (Roma), ovvero il quartiere dov'è nata e cresciuta e che ha sempre cercato di lasciare alle spalle.

La trama di Gloria - Il ritorno

Per i fan della mini-serie tv Gloria l'attesa è finita. Martedì 3 marzo su Rai 1 torna Gloria - Il ritorno con Sabrina Ferilli nei panni di Gloria Grandi. A differenza della passata stagione, il sequel verrà trasmesso in un'unica puntata che chiude il capitolo.

Nella precedente stagione, Gloria per tornare alla ribalta aveva finto una malattia. Nella nuova stagione, l'ex diva uscirà dal carcere ma dovrà svolgere i lavori socialmente utili nel quartiere dov'è nata e cresciuta, il Tufello. Ma non solo, il tribunale ha stabilito che dovrà anche andare in terapia da uno psicologo. Inoltre la donna è alle prese con l'uscita di una sua autobiografia non autorizzata che aprirà nuovamente vecchie ferite legate alla sua infanzia. Dal punto di vista privato per Gloria non andrà meglio, perché deve ricostruire il rapporto con la famiglia dopo le bugie raccontate per tornare al centro dei riflettori.

Il cast

Oltre a Sabrina Ferilli che è la protagonista su cui ruota la trama, nel cast di Gloria - Il ritorno c'è Sergio Assisi che interpreta l'ex marito di Gloria ma pronto a tutto per riconquistarla sentimentalmente.

Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Pino Strabioli veste i panni dello psicoterapeuta, Claudia Gerini, David Sebasti, Martina Lampugnani e la partecipazione speciale di Francesco Arca.

Entusiasmo da parte dei fan

Su X, diversi utenti hanno accolto con grande entusiasmo Gloria - Il ritorno.

Un utente ha affermato: "Mi è piaciuta molto Sabrina Ferilli nei panni di Gloria". Un altro ha aggiunto: "Sono felice che torni in tv, anche se mi aspettavo qualche puntata in più e non un unico episodio". Uno spettatore ha commentato: "Non vedo l'ora di vedere Gloria. La prima stagione mi ha convinto". Un utente ha detto di essere già seduta davanti alla tv per non perdere la puntata, mentre un altro ha detto di essere fan questa fiction.