C’è grande attesa per l’ultima cruciale puntata di Gomorra Le Origini, il prequel Sky Original che ha portato il pubblico alla scoperta del passato di Don Pietro Savastano. Il prossimo 6 febbraio 2026 calerà il sipario sulla serie che ha riportato gli spettatori nelle strade di una Napoli passata per raccontare la genesi del mito criminale della famiglia Savastano, visibile come da tradizione in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le anticipazioni dell'episodio conclusivo preannuncia una tensione altissima: mentre Pietro tenta faticosamente di costruire un futuro al fianco di Imma, la stabilità del suo mondo viene scossa da un evento traumatico: un attacco ai danni di Angelo.

Gomorra Le Origini: le anticipazioni del finale di stagione

La reazione di Angelo di certo non si farà attendere. Accecato dalla rabbia e deciso a ottenere vendetta, Angelo si spingerà oltre i propri limiti, cercando il supporto di un alleato inaspettato. Ma nel mondo di Gomorra, i piani raramente procedono come stabilito. Quando la situazione precipiterà, Pietro Savastano si troverà di fronte al suo bivio più difficile: una scelta estrema e dolorosa necessaria per salvare il compagno di sempre. Nel frattempo, nell'ombra, si muove 'O Paisano. L'antagonista ha pazientemente tessuto la sua tela e, proprio nel finale, si appresta a incastrare l'ultimo, decisivo tassello del suo piano di potere.

Gomorra Le Origini: il protagonista Luca Lubrano

Gomorra Le Origini è una serie tv prodotta da Sky Studios e Cattleya e ispirata all'omonimo bestseller di Roberto Saviano. È un'opera che ha scavato nelle radici profonde nel mondo della criminalità organizzata campana. Al centro della buona riuscita del progetto c'è senza alcun dubbio l’interpretazione di Luca Lubrano, capace di dare volto e anima a un giovane Pietro lontano dall'essere il boss che abbiamo conosciuto nella serie madre, ma già proiettato verso un futuro opaco. In questo ultimo capitolo, i sogni di una vita diversa appaiono sempre più lontani e irraggiungibili, schiacciati dal peso di un destino che per lui sembra ormai già scritto.

Ci sarà la seconda stagione di Gomorra Le Origini?

Con l'imminente arrivo del finale, il pubblico e la critica si interrogano già sul futuro della serie. Sebbene questo capitolo chiuda un primo arco narrativo fondamentale, le porte per una seconda stagione appaiono tutt’altro che chiuse. Il potenziale narrativo è ancora vasto e resta ancora da esplorare l'ascesa definitiva di Pietro ai vertici del clan, il consolidamento del legame con Imma e la trasformazione dei fedelissimi in quel plotone d'esecuzione che infiammerà in seguito il quartiere di Scampia. Dita incrociate.