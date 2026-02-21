In queste ore sul web si è sparsa la voce secondo la quale Andreas Muller potrebbe partecipare all'edizione del Grande Fratello in partenza a metà marzo. Deianira Marzano e Amedeo Venza sono concordi nell'affermare che il ballerino sarebbe ad un passo dall'ingresso nella casa, e una storia Instagram di Veronica Peparini sembrerebbe appoggiare quest'indiscrezione.

Gli ultimi rumor sul Grande Fratello

"Andreas Muller verso il Grande Fratello", è questa l'indiscrezione che sta impazzando sul web nelle ultime ore e che diversi esperti di gossip hanno lanciato tramite i loro profili social.

Sia Amedeo Venza che Deianira Marzano, infatti, hanno dato quasi per certa la presenza del ballerino nel cast della nuova edizione del reality, quella che debutterà su Canale 5 dopo la prima settimana di marzo.

Ad oggi, 21 febbraio, non è stato ufficializzato neppure un concorrente, quindi quelli che stanno circolando in rete sono tutti rumor che potrebbero essere confermati o smentiti nei prossimi giorni.

L'indizio di Veronica Peparini sui social

Ad avallare la teoria secondo la quale Andreas potrebbe essere un concorrente del Grande Fratello, ci sarebbe una storia che Veronica Peparini ha pubblicato su Instagram qualche ora fa.

"Ci aspetta un'avventura, ma supereremo tutto", ha scritto la maestra di Amici accanto ad un video che ha registrato mentre il marito giocava con una delle loro figlie.

L'avventura in questione potrebbe essere proprio quella del reality al quale parteciperebbe solo il ballerino che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

La data d'inizio e i personaggi in lizza

Andreas sarà ospite a Verissimo il 22 febbraio, quindi i fan sono curiosi di sapere se Silvia Toffanin farà qualche accenno al Grande Fratello o a una nuova avventura di Muller in televisione.

Le porte della casa più spiata d'Italia si riapriranno tra qualche settimana: la prima puntata dell'edizione che sarà condotta da Ilary Blasi è prevista per martedì 10 marzo, ma l'esordio potrebbe slittare per permettere agli autori di chiudere un cast ancora in divenire.

Si vocifera che tra i concorrenti ci potrebbe essere Guendalina Tavassi, che è già stata inquilina 15 anni fa.