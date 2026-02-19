Per mesi si è parlato del fatto che la nuova edizione del Grande Fratello sarebbe dovuta essere Vip, anzi si diceva che Mediaset l'avrebbe confermata solo se nel cast ci sarebbero stati personaggi davvero famosi. In questi giorni, però, dal sito ufficiale del reality è sparita la parola "Vip" accanto al logo e questo farebbe pensare ad un importante cambiamento nella costruzione della stagione che debutterà a metà marzo su Canale 5.

Il dettaglio che non sfugge ai fan del Grande Fratello

L'edizione del Grande Fratello che partirà tra qualche settimana proporrà diverse novità al pubblico, dalla breve durata ad un cast misto.

Se fino a poco tempo sembrava certo il fatto che nella casa sarebbero entrati solo personaggi famosi, da alcuni giorni è cambiato tutto: alcuni attenti fan, infatti, si sono accorti che dal sito ufficiale del reality è sparita la parola "Vip" e questo fa pensare ad un piccolo dietrofront sulla nuova stagione.

🔴 Il sito di #GrandeFratello è stato aggiornato e da nessuna parte si parla di edizione "VIP". pic.twitter.com/QO9oGwj96Q — TV Italiana (@TV_Italiana) February 17, 2026

Ad oggi, 19 febbraio, il pubblico si aspetta di veder varcare la porta rossa sia a persone note che a gente comune, ma da qui all'esordio su Canale 5 potrebbe ancora succedere di tutto.

Le opinioni degli utenti di X

Questa novità sull'edizione del Grande Fratello che dovrebbe debuttare il 10 marzo, ha un po' diviso i telespettatori.

"Quindi sarà un cast misto?", "No, io volevo solo Vip", "I Nip ci sono stati in autunno, basta", "Ma perché?", "Accetto il mix, ma solo Nip no", "Non vedo l'ora che cominci", "Ho grandi aspettative, non mi deludete", "Ho letto nomi interessanti, potrebbero fare bene", "Già Ilary Blasi è un bell'acquisto, vediamo i concorrenti", si legge su X in questi giorni.

Le voci sul ritorno di Guendalina Tavassi

Nelle ultime ore si è parlato del Grande Fratello anche per un possibile ritorno che farebbe molto piacere al pubblico: secondo Gabriele Parpiglia, infatti, Guendalina Tavassi avrebbe deciso di rivivere l'esperienza da concorrente a distanza di 15 anni dalla prima volta.

Anche Adriana Volpe e Antonella Elia sarebbero pronte a rimettersi in gioco nel reality, ma per il momento nessuna di loro è stata confermata nel cast dell'edizione che sarà condotta da Ilary Blasi da martedì 10 marzo.