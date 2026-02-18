Dovrebbero mancare circa tre settimane all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, e secondo Gabriele Parpiglia il cast sarebbe quasi chiuso. Stando a quello che si legge in rete il 18 febbraio, tra i concorrenti della stagione che prenderà il via a marzo ci dovrebbe essere una vecchia conoscenza del reality: si tratta di Guendalina Tavassi, un'influencer che ha già vissuto tra le mura più spiate d'Italia 15 anni fa.

Il rumor che incuriosisce i fan del Grande Fratello

In questi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni sull'edizione del Grande Fratello che sarà condotta da Ilary Blasi da metà marzo.

Nelle ultime ore, ad esempio, sul web si è parlato molto di un personaggio famoso che sarebbe ad un passo dal ritorno nella casa dove ha già vissuto 15 anni fa: stando a quello che si vocifera in rete, Guendalina Tavassi avrebbe accettato di partecipare al reality del quale è già stata protagonista e che l'ha resa popolare.

L'influencer figura nella lista dei Vip che tra circa tre settimane dovrebbero varcare la soglia della porta rossa, quelli che avrebbero detto "sì" al ruolo di concorrenti della nuova stagione del programma di Canale 5.

💥BOOM! Guendalina Tavassi al #GrandeFratello Vip di Ilary Blasi, ritorna come concorrente dopo ben 15 anni dalla sua edizione.



Cosa ne pensate?@Parpiglia #AscoltiTv pic.twitter.com/yeBfxJeO0x — Che aria tira❔ (@cheariatira) February 18, 2026

La reazione degli utenti di X

Il 18 febbraio si è diffusa la notizia ancora da confermare che Guendalina Tavassi dovrebbe essere una concorrente del Grande Fratello 2026, e sui social si possono già trovare tantissimi commenti a riguardo.

"Sempre la stessa gente", "Hanno finito i vip?", "Lei conosce bene il mondo dello spettacolo, non ci sarà la stessa spontaneità della prima volta", "Lei è troppo divertente, mi piace", "Giusta per questo programma", "Nome interessante", "Non mi illudete, vi prego", "Possiamo farne a meno", "Va benissimo", "Insieme ad Antonella Elia farà impazzire tutti", "Ormai ha finito i reality e riparte da zero", si legge su X in queste ore.

La data d'inizio e gli altri nomi in lizza

Sempre secondo Parpiglia, il Grande Fratello dovrebbe iniziare martedì 10 marzo e le puntate in onda in prima serata dovrebbero essere 10 in tutto.

Oltre a quello di Guendalina Tavassi, si parla anche di altri possibili ritorni nella casa: da quello di Adriana Volpe a quello chiacchieratissimo di Antonella Elia, entrambe ex concorrenti ed ex opinioniste della trasmissione.