A poche settimane dal via non è ancora stato ufficializzato neppure un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. In rete, però, circolano molti nomi e Lorenzo Pugnaloni ne ha fatto uno che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene: si dice che Raul Dumitras sarebbe vicinissimo all'ingresso nel cast del reality al quale avrebbe dovuto partecipare anche la sua ex Martina De Ioannon, che però sarebbe stata esclusa dopo una serie di "no" a confronti e interviste in tv.

Un nome nuovo per il Grande Fratello

Il 23 febbraio Lorenzo Pugnaloni ha svelato il nome di un ragazzo che al 99% sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello.

"Raul Dumitras ad un passo dalla conferma", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram poche ore fa.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, chi sta scegliendo i concorrenti starebbe cambiando idea molto spesso e per questa ragione sarebbe difficile stilare un elenco verosimile sui futuri inquilini della casa più spiata d'Italia.

Il dj è noto per aver partecipato a Temptation Island un paio d'anni fa assieme a Martina De Ioannon (si sono lasciati al falò di confronti finale), ma anche per i flirt che ha avuto successivamente con diverse tentatrici e con Cristina Ferrara, ex di Gianmarco Steri.

Il rumor su Martina e Gianmarco

Sempre in queste ore Amedeo Venza ha svelato se Martina e Gianmarco parteciperanno al Grande Fratello o se le voci degli ultimi mesi sono infondate.

Secondo l'influencer, dunque, entrambi gli ex tronisti di Uomini e donne sarebbero stati esclusi dal cast della nuova edizione dopo che avrebbero rifiutato confronti e interviste in televisione (si presume con Ciro).

Stando agli ultimi rumor, dunque, Raul dovrebbe essere un concorrente del GF e invece De Ioannon e Steri spettatori.

La data d'inizio e la durata della nuova edizione

Le porte della casa più spiata d'Italia si riapriranno tra poche settimana: la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello dovrebbe andare in onda il 10 o il 16 marzo (ancora non c'è una data ufficiale).

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, dovrebbero essere ufficializzati a ridosso del debutto su Canale 5.