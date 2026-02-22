Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non parteciperanno al Grande Fratello, o meglio questo è quello che sostengono diversi esperti di gossip a poche settimane dall'inizio della nuova edizione del reality. Amedeo Venza, ad esempio, ha svelato che gli ex tronisti di Uomini e donne sarebbero stati esclusi dal cast dopo una serie di "no" che avrebbero detto a confronti e interviste in televisione.

L'indiscrezione sulla coppia di Uomini e donne

Per mesi si è vociferato che Martina e Gianmarco sarebbero stati concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, anzi c'era addirittura chi sosteneva che lei sarebbe entrata all'esordio e lui qualche settimana dopo per vivacizzare le dinamiche all'interno della casa.

Stando alle ultime indiscrezioni, invece, né De Ioannon né Steri sarebbero nell'elenco dei personaggi famosi che tra non molto varcheranno la soglia della porta rossa.

Il 22 febbraio, infatti, Amedeo Venza ha scritto su Instagram: "Niente GF per loro, sono stati fatti fuori dopo i no a confronti e interviste in tv".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, entrambi gli ex tronisti di Uomini e donne sarebbero stati esclusi dal cast della nuova stagione del reality dopo aver rifiutato ospitate e faccia a faccia in altre trasmissioni.

Nessun faccia a faccia con Ciro

Non molto tempo fa sul web si è diffusa un'indiscrezione che potrebbe essere collegata a quello che ha svelato Amedeo Venza in queste ore.

Si è vociferato, infatti, che Martina e Gianmarco avrebbero detto "no" ad un confronto con Ciro a Uomini e donne dopo che lui ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra lui e l'ex fidanzata nel periodo in cui la corteggiava (ha parlato di telefonate e incontri all'insaputa della redazione).

La coppia si sarebbe rifiutata di avere un nuovo faccia a faccia con Solimeno davanti alle telecamere, e questo avrebbe spinto l'autrice Raffaella Mennoia ad unfolloware De Ioannon su Instagram.

Andreas vicino all'ingresso nella casa del Grande Fratello

Se Martina e Gianmarco sarebbero fuori dal cast della nuova edizione del Grande Fratello, un amatissimo vincitore di Amici sarebbe ad un passo dall'ingresso nella casa.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Andreas Muller sarebbe pronto a mettersi in gioco nel reality che debutterà su Canale 5 a metà marzo, probabilmente martedì 10, con la conduzione di Ilary Blasi.