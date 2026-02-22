Selvaggia Lucarelli sembrerebbe confermarsi nel cast ufficiale di Grande Fratello, ma non é tutto. La nuova edizione del gioco, con la partecipazione di Antonella Elia e Adriana Volpe tra i concorrenti vip, non sarà denominata vip nel titolo, a differenza di quanto accadeva in passato.

Selvaggia Lucarelli debutta al Grande Fratello

É con un post pubblicato tra le storie ufficiali sui canali social che Selvaggia Lucarelli sembra voler dare notizia dell'ingaggio nel cast del GF 2026. “Nel cast del GF c’è un personaggio che vi farà sognare”, ha scritto l'opinionista in Rai di Ballando con le stelle, lasciando intendere così che possa essere confermata la voce che la dava opinionista al timone del reality.

La storia lanciata a mezzo social farebbe ora pensare all'ipotesi che Lucarelli possa, inoltre, vedersi costretta a lasciare il ruolo già avuto in Rai vista la concorrenza intercorrente tra la TV di Stato e Mediaset, azienda di trasmissione del Grande Fratello.

Nell'attesa che sia confermato o smentito l'ingaggio di Lucarelli sono spuntate le prime anticipazioni del reality show.

Gli spoiler del nuovo GF

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si presenterà al cospetto del pubblico con una denominazione inaspettata. É infatti sparita la parola vip dal titolo nel logo del gioco, come si evince sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi attiva sui social. Un particolare quest'ultimo che non é passato inosservato.

Tanto che nel web molti utenti sono pronti a scommettere che il reality di Canale 5 voglia proporre ai telespettatori una nuova edizione mista per il 2026.

Di recente sono stati resi noti i nomi e cognomi dei primi concorrenti ufficiali ingaggiati nel cast del gioco, tra cui in particolare Antonella Elia e Adriana Volpe, ormai già vecchie glorie tra i concorrenti popolari del Grande Fratello vip.

La nuova edizione del reality della Casa più spiata d'Italia é previsto in partenza a metà marzo 2026, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Stando agli ultimi gossip a quest'ultima potrebbero aggiungersi come duo di possibili opinioniste in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.