Il Grande Fratello VIP 2026 si annuncia come l’edizione della svolta totale. Dopo anni di conduzione firmata Alfonso Signorini, il testimone passa ufficialmente a Ilary Blasi, dopo che Simona Ventura ha condotto l’edizione NIP. Il debutto per la nuova edizione è previsto per il mese di marzo, ma a infiammare il web in queste ore non è solo il cambio della guardia al timone: le ultime indiscrezioni danno per certo il ritorno in gioco di uno dei volti più iconici e amati della storia del programma, la “Leonessa” Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi: la nuova sfida a 15 anni dalla prima volta

L’indiscrezione segna il rientro di uno dei volti storici del reality. Guendalina Tavassi ha esordito nel Grande Fratello 11, edizione condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi. Durante quella partecipazione, la concorrente romana rimase in gioco per 148 giorni, diventando uno dei profili più rilevanti della stagione. A distanza di 15 anni, Tavassi rientra nel programma con uno status differente, consolidato da una presenza costante nei salotti televisivi e dalla partecipazione ad altri reality, tra cui l’Isola dei Famosi. Il suo profilo è stato scelto per inaugurare il nuovo corso del programma affidato a Ilary Blasi, puntando su un personaggio che conosce già le dinamiche del format.

Ilary Blasi sfida il passato: l’addio ai NIP e il ritorno alle ‘celebrity’

La scelta dei vertici Mediaset di chiudere il capitolo dei concorrenti non famosi, gestito da Simona Ventura, per tornare alla versione VIP, indica una strategia chiara: puntare di tutto sullo spettacolo e sulla riconoscibilità dei volti. Ilary Blasi, nota per il suo stile di conduzione senza filtri e decisamente asciutto, sembra aver preteso un cast di “carattere” per il suo debutto al timone del Gf VIP 2026. Guendalina Tavassi rappresenta il tassello perfetto in questo mosaico. Il pubblico si aspetta scintille e un confronto dialettico che solo una veterana del suo calibro può offrire. La convivenza forzata tra i nuovi VIP e l’esperienza della Tavassi promette di generare clip virali sin dalla prima serata, riportando l’attenzione di quella fascia di telespettatori che si era allontanata dal programma durante le edizioni più sobrie.

Anticipazioni cast: chi varcherà la porta rossa?

Oltre al nome di Guendalina Tavassi, il toto-nomi si fa sempre più serrato. Mediaset punta a un’edizione più compatta e intensa, della durata di circa sei settimane, per evitare l’effetto stanchezza delle stagioni passate. Insieme a Guendalina, circolano voci su possibili ingressi dal mondo della musica e dello sport, ma è chiaro che la “Leonessa” romana sarà il perno centrale attorno a cui ruoteranno le prime nomination.

Mancano poche settimane al fischio d’inizio e la curiosità di vedere Guendalina Tavassi nuovamente alle prese con il confessionale e le prove settimanali è già ai massimi storici. Riuscirà a conquistare quella finale che le sfuggì nel 2011?

Il pubblico è già diviso, tra chi sogna la sua rivincita e chi teme le sue graffiate.

Perché Guendalina Tavassi è soprannominata la ‘Leonessa’

Un dettaglio che non passa inosservato ai fan della prima ora è il soprannome che accompagna la showgirl sin dal suo esordio: la “Leonessa”. Questo appellativo è nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello 11, coniato dal pubblico e dai suoi sostenitori per descrivere il carattere combattivo e la schiettezza mostrata all’interno della casa. Il termine richiama la determinazione con cui Tavassi ha affrontato i confronti televisivi e la protezione verso i propri affetti, un tratto distintivo che l’ha resa uno dei profili più divisivi e seguiti della storia del reality. Il suo ritorno in versione VIP promette di rimettere al centro del gioco questa forte personalità, pronta a confrontarsi con i nuovi inquilini sotto la direzione di Ilary Blasi.