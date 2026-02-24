Cresce l'attesa per il Grande Fratello Vip 2026, il reality show di Canale 5 pronto a tornare in onda con la conduzione di Ilary Blasi.

Il fischio di inizio di questa edizione è previsto per martedì 17 marzo in prime time dalle 21:55 circa e, intanto, emergono già i nomi dei primi concorrenti ufficiali che varcheranno la soglia della porta rossa.

Tra questi spicca il nome di Antonella Elia mentre non ci sarà l'ex tronista Gianmarco Steri, reduce dall'esperienza vissuta a Uomini e donne.

Al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5A: al timone Ilary Blasi

Dopo la bufera mediatica che ha avuto come protagonista Alfonso Signorini nelle scorse settimane, Mediaset ha deciso di rimettere in piedi il Grande Fratello Vip, puntando su una nuova edizione che andrà in onda di martedì sera a partire dal prossimo 17 marzo.

Al timone del programma torna Ilary Blasi che, in precedenza, ha già condotto diverse edizioni del reality show: al suo fianco, nelle vesti di opinioniste ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Una coppia inedita per il programma che segnerà anche l'arrivo di Selvaggia Lucarelli sulla rete ammiraglia del Biscione dopo la sua partecipazione come giurata a svariate edizioni di Ballando con le stelle.

Chi sono i primi concorrenti ufficiali del nuovo GF Vip 2026

Per quanto riguarda il cast di concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello 2026, è confermata la presenza di Antonella Elia, in passato già protagonista del programma, al centro delle vicende per i suoi accesi scontri verbali con diverse concorrenti.

Spazio anche al ritorno di Adriana Volpe che, alla sua prima partecipazione al GF, fu costretta a ritirarsi dal gioco per motivi familiari, pur essendo tra le favorite di quella edizione.

Tra le new entry spicca la comica Francesca Manzini che, dopo aver condotto Striscia la notizia e dopo averla opinionista in svariate trasmissioni del Biscione, è pronta a mettersi in gioco in questa nuova veste.

Non ci sarà spazio, invece, per l'arrivo in casa di Gianmarco Steri: l'ex tronista di Uomini e donne non sarà tra i concorrenti in gara, così come non ci sarà la sua fidanzata Martina De Ioannon.