Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip non sarebbe ancora chiuso, ma diversi personaggi famosi avrebbero già detto "no" al programma che tornerà in onda a marzo. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, sia Martina De Ioannon che Ciro Solimeno non parteciperanno al reality di Canale 5, invece non si conosce ancora il futuro televisivo di Gianmarco Steri.

Chi non è nel cast del Grande Fratello Vip

In queste ore sul web stanno circolando i nomi dei personaggi famosi che secondo Gabriele Parpiglia sarebbero pronti a varcare la soglia della porta rossa a metà marzo.

Si dice che nel cast del Grande Fratello Vip ci dovrebbero essere Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Marco Berry e Arianna Mercuri (conosciuta come Ary dell'ultima edizione di Temptation Island), ma altri volti noti si sarebbero chiamati fuori.

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, avrebbero detto "no" al reality: Giulio Berruti e due amatissimi protagonisti di Uomini e donne, ovvero gli ex Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

I personaggi in lizza

Ad un passo dal Grande Fratello Vip ci sarebbero anche alcuni personaggi che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

Si dice che nella casa più spiata d'Italia potrebbe trasferirsi uno tra Raul Dumitras (ex di Martina e volto di Temptation Island) e Alessia Antonetti, una popolare tiktoker che da qualche messe sta corteggiando Ciro a Uomini e donne.

Anche Ary sarebbe in lizza per un posto nel cast del reality di Canale 5, ma senza il fidanzato Valerio, che ha incontrato nel villaggio della Calabria che ha ospitato l'ultima edizione di Temptation.

Conto alla rovescia per l'esordio su Canale 5

I concorrenti del Grande Fratello Vip saranno ufficializzati nelle prossime settimane, anche perché la prima puntata dovrebbe andare in onda il 16 o il 17 marzo.

Dovrebbe mancare solo un mese, dunque, al ritorno del reality che sarà condotto da Ilary Blasi e che farà compagnia ai telespettatori per sei settimane.

La nuova stagione sarà più breve ma molto intesa, o meglio questo è quello che è stato anticipato nel comunicato con il quale la rete ha confermato che le porte della casa più spiata d'Itali si riaprianno in primavera.