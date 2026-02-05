Manca poco più di un mese al ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, e ancora non è stato ufficializzato neppure un concorrente del cast. Alberto Dandolo, però, sul nuovo numero del settimanale Oggi ha svelato l'identità di quattro personaggi famosi che sarebbero ad un passo dalla firma sul contratto che li legherebbe al reality in partenza a metà marzo. Nella casa potrebbero trasferirsi: Raimondo Todaro, Walter Zenga, Ilona Staller e Francesca Manzini.

I nomi dei personaggi vicini al Grande Fratello Vip

Fervono i preparativi per l'inizio di una nuova ed attesissima edizione del Grande Fratello Vip: ad oggi, 5 febbraio, si sa solo che le porte della casa si riapriranno a metà marzo e che a condurre il programma sarà Ilary Blasi.

Il "caso Signorini" avrebbe spinto la rete a rivedere quasi del tutto il cast che era già stato scelto, ma alcuni personaggi famosi sarebbero ad un passo dalla firma sul contratto.

Stando a quello che si dice in questi giorni, a varcare la soglia della porta rossa potrebbero essere: Raimondo Todaro (ballerino ed ex insegnante di Amici), Walter Zenga (ex portiere e allenatore di calcio), Ilona Staller (in arte Cicciolina, star di film a luci rosse) e Francesca Manzini (attrice, conduttrice e comica).

Chi non sarà nel cast

In rete si vocifera anche del possibile ritorno di Antonella Elia, che è già stata concorrente del Grande Fratello Vip in passato.

Nell'attesa di ulteriori informazioni sul cast della nuova edizione, alcuni personaggi famosi che erano stati accostati al reality hanno smentito la loro partecipazione.

Non andranno a vivere tra le mura più spiate d'Italia: la cantante Donatella Rettore, la ginnasta Carlotta Ferlito, lo youtuber Vincenzo Schettini e l'opinionista Karina Cascella.

L'indiscrezione sugli opinionisti da Uomini e donne

Da diversi giorni sul web si parla con insistenza del fatto che Ilary Blasi vorrebbe Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti del Grande Fratello Vip, un duo affiatato e soprattutto molto apprezzato dal pubblico di Canale 5.

Al momento non ci sono conferme o smentite su quest'indiscrezione, ma la storica protagonista di Uomini e donne ha messo "mi piace" ad un post su Instagram in cui si parla del suo futuro nel cast fisso del reality.