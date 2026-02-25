Oggi, 25 febbraio, Mediaset ha ufficializzato la data d'inizio e il cast fisso della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con un comunicato stampa, dunque, la rete ha anticipato che la prima puntata del reality andrà in onda martedì 17 marzo e che le opinioniste saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

L'esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Dopo mesi di teorie e mezze smentite, si è saputo quando inizierà l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip.

Un comunicato stampa di Mediaset, infatti, ha svelato che Ilary Blasi tornerà alla guida del reality di Canale 5 martedì 17 marzo, quindi tra circa tre settimane.

Ad affiancare la padrona di casa in studio, invece, saranno due donne molto diverse ma con una lunga esperienza: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

A commentare e giudicare il comportamento dei concorrenti, dunque, ci saranno due opinioniste che ricoprono questo ruolo da anni: la giornalista del Tg5 e la giurata storica di Ballando con le stelle.

La breve durata del programma

Stando a quello che è stato rivelato in un comunicato stampa di qualche tempo fa, quest'edizione della trasmissione di Canale 5 sarà breve ma intensa.

Salvo prolungamenti decisi in corsa (magari a fronte di buoni ascolti), il programma dovrebbe durare solo sei settimane (quindi circa un mese e mezzo) e il numero dei concorrenti del cast non dovrebbe essere elevato proprio per regalare al pubblico dinamiche scorrevoli e chiare.

Cast ancora top secret

In queste ore sono state rivelate la data d'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e i nomi delle due opinioniste, ma ancora non si sa nulla dei concorrenti che parteciperanno.

Nelle ultime settimane si è detto e scritto di tutto sul cast del reality, ma la rete non ha ufficializzato neppure uno dei personaggi famosi che il 17 marzo varcheranno la soglia della porta rossa.

Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Arianna Mercuri (Ary di Temptation Island 2025), Raul Dumitras, Antonella Elia, Adriana Volpe e Francesca Manzini sono solo alcune delle donne che sono state accostate al programma di Canale 5 di recente, ma per ora figurano in un elenco tutto da confermare.