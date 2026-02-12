Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, e Affari Italiani ha svelato le ultime novità sul cast dell'edizione che sarà condotta da Ilary Blasi. Stando a quello che si legge sul web il 12 febbraio, gli opinionisti del reality non saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti come si è vociferato di recente, ma due donne: la "veterana" Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Niente Grande Fratello Vip per le star di Uomini e donne

Per settimane si è vociferato che Ilary Blasi stava "corteggiando" Tina e Gianni per il ruolo di opinionisti del nuovo Grande Fratello Vip, ma questa teoria sarebbe già sfumata.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete in queste ore, infatti, Mediaset avrebbe scelto di affiancare alla conduttrice due donne che hanno già ricoperto il ruolo di "commentatrici" nel reality o in altre trasmissioni televisive.

Si dice che le opinioniste del programma di Canale 5 dovrebbero essere Cesara Buonamici (già al fianco di Alfonso Signorini in diverse stagioni del format) e Selvaggia Lucarelli (giurata di Ballando con le stelle da molti anni).

Quando inizia la nuova edizione

L'esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip si avvicina, e con il passare dei giorni trapelano novità e indiscrezioni sul web e sul meccanismo del programma.

La prima puntata dovrebbe andare in onda a metà marzo (o lunedì 16 o martedì 17) e sin da subito dovrebbe esserci il raddoppio settimanale: in primavera, infatti, il reality dovrebbe durare circa un mese e mezzo e non più 100 giorni come è accaduto con la stagione Nip dello scorso autunno.

Quante puntate sono previste

Le porte della casa più spiata d'Italia dovrebbero riaprirsi tra poco più di un mese, e i concorrenti che andranno a viverci non ci dovranno restare per molto tempo.

Salvo cambiamenti (come un prolungamento della trasmissione per buoni ascolti), Ilary Blasi dovrebbe condurre 11 puntate in totale, quasi equamente spalmate tra l'inizio e la fine della settimana.

Per quanto riguarda il cast sono circolati molti nomi, ma nessuno di questi è stato ancora ufficializzato da parte di chi sta lavorando alla nova stagione del Grande Fratello Vip.