Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip non sarebbe ancora chiuso, ma Gabriele Parpiglia ha svelato i nomi di alcuni personaggi famosi che sarebbero ad un passo dall'ingresso nella casa più spiata d'Italia. Stando a quello che si legge in rete negli ultimi giorni, dunque, tra i concorrenti del reality ci dovrebbero essere i "debuttanti" Marco Berry, Francesca Manzini, Arianna Mercuri (ex di Temptation Island) e le "veterane" Adriana Volpe e Antonella Elia.

I nomi dei Vip vicini al Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare tra poco più di un mese (si dice o lunedì 16 o martedì 17 marzo), per questo sul web stanno cominciando a circolare i nomi di chi dovrebbe andare a vivere nella casa più spiata d'Italia.

Secondo Gabriele Parpiglia, alcuni personaggi famosi avrebbero già detto "sì" al reality che questa primavera sarà condotto da Ilary Blasi e sarebbero: Marco Berry, Francesca Manzini, Ary di Temptation Island, Adriana Volpe e Antonella Elia.

Le ultime due sono già state sia concorrenti che opinioniste del programma di Canale 5, quindi per loro sarebbe un ritorno che sicuramente farebbe molto piacere al pubblico.

La data di partenza e il numero di puntate

Il cast sarà ufficializzato a pochi giorni dal debutto su Canale 5, quindi tra circa un mese.

Stando alle ultime indiscrezioni, le porte della casa del Grande Fratello dovrebbero riaprirsi a metà marzo e l'avventura dei concorrenti non dovrebbe durare più di sei settimane.

Ad momento sarebbero previste 11 puntate in totale, alcune il lunedì/martedì sera e altre verso il weekend (si dice il giovedì o il venerdì).

I vertici Mediaset vorrebbero proporre un'edizione del reality piuttosto breve, ma non sarebbe da escludere un eventuale prolungamento in caso di buoni ascolti.

Le indiscrezioni sulle opinioniste

Il cast fisso del Grande Fratello Vip sarà completato da chi sarà scelto per commentare i concorrenti dallo studio: stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di puntare su due donne che hanno già ricoperto il ruolo di opinioniste.

Ad oggi, 15 febbraio, le principali candidate ad affiancare la conduttrice sarebbero Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.